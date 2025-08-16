به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به افزایش چشمگیر ترافیک بازگشت مسافران استان‌های شمالی، محور چالوس طی شب گذشته از ساعت ۱۹ تا ۳ بامداد به صورت یک‌طرفه از شمال به جنوب بسته بوده است. پس از بازگشایی و دوطرفه مسیر، اما همچنان شاهد حجم بالای ترافیک برگشت مسافران هستیم.

وی افزود: با توجه به کندی تردد از ساعت ۷:۰۰ به منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل تردد کلیه وسایل نقلیه از تهران (آزادراه تهران-شمال) و (البرز به سمت چالوس) ممنوع شد و از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز، از مرزن‌آباد و محدوده پل زنگوله از شمال به جنوب مسیر یکطرفه خواهد شد.

جانشین رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست تا از تردد به سمت استان‌های شمالی را دارند از مسیرهای جایگزین شامل محور فیروزکوه، محور هراز و آزادراه قزوین-رشت-رودبار را انتخاب نمایند.‌