صیانت از منابع آب تکلیف ملی و وجدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در دیدار با آرش آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقهای کردستان و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان، تأمین آب پایدار را از مهمترین وظایف ملی و وجدانی برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت از منابع آبی کشور، گفت: آینده جامعه در گرو مدیریت درست این منابع است و همه دستگاههای اجرایی باید با مسئولیتپذیری در این زمینه مشارکت کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان افزود: آموزش مردم و آشنا کردن آنان با ارزش نعمتهای الهی میتواند مسیر مصرف مسئولانه را هموار کرده و به رفع بحران کمآبی کمک کند.
نماینده ولیفقیه در استان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: آب نعمتی الهی است و حفاظت از آن نه تنها وظیفهای ملی بلکه تکلیفی وجدانی برای همه آحاد جامعه به شمار میآید.
