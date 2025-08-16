  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۵۷

صیانت از منابع آب تکلیف ملی و وجدانی است

صیانت از منابع آب تکلیف ملی و وجدانی است

سنندج_ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان صیانت از منابع آبی و تأمین آب پایدار برای آینده را مسئولیتی همگانی و تکلیفی وجدانی دانست و بر ضرورت فرهنگ‌سازی و مصرف مسئولانه در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در دیدار با آرش آریانژاد مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان و رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان، تأمین آب پایدار را از مهم‌ترین وظایف ملی و وجدانی برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت و حفاظت از منابع آبی کشور، گفت: آینده جامعه در گرو مدیریت درست این منابع است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با مسئولیت‌پذیری در این زمینه مشارکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: آموزش مردم و آشنا کردن آنان با ارزش نعمت‌های الهی می‌تواند مسیر مصرف مسئولانه را هموار کرده و به رفع بحران کم‌آبی کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: آب نعمتی الهی است و حفاظت از آن نه تنها وظیفه‌ای ملی بلکه تکلیفی وجدانی برای همه آحاد جامعه به شمار می‌آید.

کد خبر 6561349

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها