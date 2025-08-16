تکذیب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شایعات فوت بر اثر تب کریمه کنگو

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی اخبار و شایعات در فضای مجازی مبنی بر فوت یک فرد در شهرستان اسلام‌آباد غرب به دلیل ابتلاء به تب کریمه کنگو، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با صدور اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.



در این اطلاعیه آمده است: فرد متوفی از زائران اربعین حسینی بوده که به دلیل تأخیر در مراجعه به بیمارستان و شدت علائم بیماری، متأسفانه جان خود را از دست داده است. با این حال، هیچ تشخیص قطعی درباره علت فوت وی وجود ندارد و نمی‌توان در حال حاضر بیماری خاصی از جمله تب کریمه کنگو را علت مرگ اعلام کرد.



براساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی، نمونه‌های آزمایشگاهی متوفی برای بررسی و تشخیص نهایی به مرجع ذیصلاح در تهران ارسال شده و تنها پس از دریافت نتیجه رسمی، علت دقیق فوت مشخص خواهد شد.



این اطلاعیه همچنین با تاکید بر اینکه جای نگرانی برای مراجعه‌کنندگان به بیمارستان وجود ندارد، توضیح داد: انتقال بیماری تب کریمه کنگو تنها در صورت تماس مستقیم با ترشحات فرد بیمار و در شرایطی که لوازم حفاظت فردی استفاده نشود، امکان‌پذیر است. حتی در چنین حالتی نیز داروهای پیشگیرانه وجود دارد که می‌تواند از ابتلاء جلوگیری کند.



دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان از مردم خواست به شایعات و اخبار منتشر شده از منابع غیررسمی توجه نکنند و همچنان به نظام سلامت استان به عنوان خادم خود اعتماد داشته باشند. همچنین تاکید شد در صورت نیاز، هرگونه اطلاع‌رسانی شفاف از طریق مجاری رسمی دانشگاه به مردم ارائه خواهد شد.