یک کشته و دو زخمی در پی آتش گرفتن دو کشتی در بندر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یونهاپ، آتش‌سوزی در نفتکش ۲۶۹۲ تُنی و کشتی باری ۲۴ تُنی به دلیلی نامعلوم حدود ساعت ۱:۰۴ بامداد به وقت محلی رخ داد.

در زمان حادثه، دو کشتی در بندری در یئوسو، در حدود ۳۲۰ کیلومتری جنوب سئول، در کنار یکدیگر پهلو گرفته بودند.

هر ۱۸ خدمه، شامل ۱۴ نفر در نفتکش و ۴ نفر در کشتی باری، نجات یافتند، اما کاپیتان کشتی باری قبل از تأیید مرگش، بیهوش پیدا شد. ۲ ملوان خارجی حاضر در نفتکش دچار سوختگی شدند.

آتش سوزی حدود ساعت ۷:۴۵ صبح به وقت محلی خاموش شد، زیرا آتش نشانان به دلیل تانکری که حاوی حدود ۲۵۰۰ تن مواد شیمیایی سمی بود، با مشکل مواجه شدند.

اینکه آیا این مواد شیمیایی به اقیانوس ریخته شده است یا خیر، هنوز تأیید نشده است. گارد ساحلی علت دقیق حادثه را بررسی خواهد کرد.