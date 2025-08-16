به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اداره استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف معرفی رشتههای دانشگاه و بازار کار آینده، سلسله همایشهای «روز باز امیرکبیر» را برگزار میکند.
این همایشها با حضور اساتید، دانشجویان فارغالتحصیل داخل و خارج از کشور و فعالان برجسته صنعتی دانشگاه، به شرکتکنندگان امکان میدهد تا پاسخ تمام پرسشهای خود درباره مسیر تحصیلی و شغلی را دریافت کنند.
این رویداد پس از رویداد حضوری ۲۸ مردادماه، بهصورت مجازی از ۳۰ مرداد تا اول شهریور جاری در قالب پلتفرمهای آنلاین برگزار میشود و هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۱ ادامه خواهد داشت.
در طول همایش، شرکتکنندگان با فعالیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان، مسیرهای موفقیت فارغالتحصیلان و فرصتهای شغلی در ایران و خارج کشور آشنا خواهند شد. همچنین پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید، دانشجویان و افراد موفق در صنعت برگزار خواهد شد.
رشتههای ارائهشده در این همایشها شامل:مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی معدن، مهندسی نفت، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نساجی، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع، مدیریت، ریاضی وعلوم کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی پزشکی، فیزیک و مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک، مهندسی دریا و مهندسی هوافضا است.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و شرکت در این همایشها به این لینک مراجعه کنند.
