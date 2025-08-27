  1. فرهنگ و ادب
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

«گلچین» مجموعه‌شعر جدید ولی‌الله فتحی منتشر شد

«گلچین» مجموعه‌شعر جدید ولی‌الله فتحی منتشر شد

کتاب «گلچین»‌ سروده ولی‌الله فتحی به تازگی توسط انتشارات میرباقری راهی بازار نشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلچین» سروده ولی‌الله فتحی به تازگی توسط انتشارات میرباقری راهی بازار نشر شده است.

گلچین مجموعه‌ای از اشعار نو و آزاد ولی‌الله فتحی است و بیست و چهارمین کتاب این شاعر پیشکسوت محسوب می‌شود. موضوع بیشتر شعرهای این کتاب عاشقانه و قالب آنها نو و نیمایی است.

این مجموعه‌شعر در شمارگان هزار جلد و با طرح جلد محمدمهدی منصوری منتشر شده است.

در ادامه یکی از شعرهای کتاب گلچین را می‌خوانید:

نشسته‌ام که بیایی کنم تماشایت

دلم شود سرشار

ز شوق و لذت آن چشم‌های زیبایت.

عزیز من! تو گُلی

گلی شکفته و خوش‌عطر و بس لطیف و قشنگ

گلی همه وجاحت و عطر

گلی عزیز، گلی خوش‌رنگ

تو عشق منی و چشم تو ماه است

بتاب بر دل من از سر سخاوت و مهر

در انتظار تو چشمم همیشه در راه است.

گل همیشه بهارم!

نسیم می‌آید و مژده می‌دهد تو در راهی

تو خواهی آمد و بر حلقه‌ی دلم از لطف

نگین مهر و صفا و داد خواهی زد

تو خواهی آمد و من می‌شوم سراپا شاد

رسیده موسم وصلت

گشوده بستر عشق

بیا که در تو شم غرق

هرچه باداباد!

