به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلچین» سروده ولیالله فتحی به تازگی توسط انتشارات میرباقری راهی بازار نشر شده است.
گلچین مجموعهای از اشعار نو و آزاد ولیالله فتحی است و بیست و چهارمین کتاب این شاعر پیشکسوت محسوب میشود. موضوع بیشتر شعرهای این کتاب عاشقانه و قالب آنها نو و نیمایی است.
این مجموعهشعر در شمارگان هزار جلد و با طرح جلد محمدمهدی منصوری منتشر شده است.
در ادامه یکی از شعرهای کتاب گلچین را میخوانید:
نشستهام که بیایی کنم تماشایت
دلم شود سرشار
ز شوق و لذت آن چشمهای زیبایت.
عزیز من! تو گُلی
گلی شکفته و خوشعطر و بس لطیف و قشنگ
گلی همه وجاحت و عطر
گلی عزیز، گلی خوشرنگ
تو عشق منی و چشم تو ماه است
بتاب بر دل من از سر سخاوت و مهر
در انتظار تو چشمم همیشه در راه است.
گل همیشه بهارم!
نسیم میآید و مژده میدهد تو در راهی
تو خواهی آمد و بر حلقهی دلم از لطف
نگین مهر و صفا و داد خواهی زد
تو خواهی آمد و من میشوم سراپا شاد
رسیده موسم وصلت
گشوده بستر عشق
بیا که در تو شم غرق
هرچه باداباد!
