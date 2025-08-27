به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «گلچین» سروده ولی‌الله فتحی به تازگی توسط انتشارات میرباقری راهی بازار نشر شده است.

گلچین مجموعه‌ای از اشعار نو و آزاد ولی‌الله فتحی است و بیست و چهارمین کتاب این شاعر پیشکسوت محسوب می‌شود. موضوع بیشتر شعرهای این کتاب عاشقانه و قالب آنها نو و نیمایی است.

این مجموعه‌شعر در شمارگان هزار جلد و با طرح جلد محمدمهدی منصوری منتشر شده است.

در ادامه یکی از شعرهای کتاب گلچین را می‌خوانید:

نشسته‌ام که بیایی کنم تماشایت

دلم شود سرشار

ز شوق و لذت آن چشم‌های زیبایت.

عزیز من! تو گُلی

گلی شکفته و خوش‌عطر و بس لطیف و قشنگ

گلی همه وجاحت و عطر

گلی عزیز، گلی خوش‌رنگ

تو عشق منی و چشم تو ماه است

بتاب بر دل من از سر سخاوت و مهر

در انتظار تو چشمم همیشه در راه است.

گل همیشه بهارم!

نسیم می‌آید و مژده می‌دهد تو در راهی

تو خواهی آمد و بر حلقه‌ی دلم از لطف

نگین مهر و صفا و داد خواهی زد

تو خواهی آمد و من می‌شوم سراپا شاد

رسیده موسم وصلت

گشوده بستر عشق

بیا که در تو شم غرق

هرچه باداباد!