قدردانی جامعه مدرسین حوزه از حضور میلیونی زائران اربعین و میزبانی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای از همه زائران، موکب‌داران و خادمان مراسم عزت بخش و اقتدار آفرین اربعین حسینی و دولت و ملت عراق که میزبانی این حضور میلیونی را بر عهده داشتند، تقدیر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه معنوی پیاده‌روی اربعین همچون همیشه، با عظمت و پرشکوه، قدرت نرم اسلام را به نمایش گذاشت و رزمایشی بزرگ برای منتظران ظهور شد. اربعین، جلوه‌گر محبت، ولایت و امید به فرج منجی عالم بشریت (ارواحنا فداه) است و پیروان مکتب حضرت سیدالشهداء علیه السلام- برای روز تلألو خورشید مهدوی، استقامت، ایثار، همبستگی و وحدت را به نمایش می‌گذارند.

مراسم اربعین حسینی و زیارت معرفت آمیز و انسان ساز قبور ائمه اطهار (علیهم السلام) به ویژه مرقد مطهر شهید کربلا علیه السلام، نورانیت و معنویتی عمیق ایجاد می‌کند که استحکام بخش هویت دینی است. منطق امام حسین علیه السلام و فرهنگ عاشورا باید در اربعین به همه جهان معرفی شود، زیرا که تنها راه به شکست کشاندن جبهه باطل، تمسک به آموزه‌های مکتب حسینی است.

مراسم اربعین امسال همراه با یاد مردم مظلوم غزه و شهدای مظلوم تجاوز ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به کشور عزیزمان، نفرت از ستم آمریکا و اسرائیل و سرشار از حمایت و همراهی از اقتدار ایران در موشک باران کودک کشان صهیونیست بود. این جلوه جذاب از ظلم ستیزی و اصرار بر نابودی اسرائیل در جمع زوار حسینی، مقدمه‌ای برای تحقق کامل نابودی اسرائیل خواهد بود، ان‌شاءالله.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از همه زائران، موکب داران و خادمان این مراسم عزت بخش و اقتدار آفرین، دولت و ملت عراق که میزبانی این حضور میلیونی را بر عهده داشتند و همچنین از مسئولین و مدیران اجرایی در ایران که با آماده سازی زیر ساخت‌های امنیتی، فرهنگی، رسانه‌ای و میدانی، زمینه حضور و مشارکت باشکوه‌تر مردم در مراسم اربعین را فراهم کردند، کمال تشکر و تقدیر را دارد.