به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مونا اسمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز، با بیان اینکه سزارین یک جراحی بزرگ شکمی است، اظهار کرد: این عمل در شرایط اورژانسی میتواند جان مادر و نوزاد را نجات دهد، اما انجام آن بدون دلایل پزشکی موجه، پیامدهای ناگواری دارد.
وی با اشاره به مهمترین عوارض سزارین برای مادر، گفت: افزایش خطر عفونت، خونریزی شدید، لخته شدن خون در پا یا ریه (ترومبوآمبولی)، درد طولانیمدت، چسبندگی غیرطبیعی جفت در بارداریهای آینده، و در موارد شدید، نیاز به جراحیهای تکمیلی مانند برداشتن رحم (هیسترکتومی)، از جمله این عوارض هستند.
اسمی افزود: با هر بار انجام سزارین، ریسک عوارض مادری در بارداریهای بعدی افزایش مییابد و ممکن است مادر با خطرات جدیتری مواجه شود.
این متخصص زنان درباره پیامدهای سزارین برای نوزاد نیز گفت: تولد از طریق سزارین میتواند با مشکلات تنفسی بهویژه در زایمانهای قبل از هفته ۳۹ بارداری، احتمال بروز زردی، اختلال در شکلگیری میکروبیوم روده نوزاد، و در برخی موارد آسیبهای جزئی ناشی از تیغ جراحی همراه باشد.
وی با استناد به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد: پیشگیری از انجام اولین سزارین غیرضروری، نقش کلیدی در کاهش زنجیره عوارض مادری و نوزادی دارد.
اسمی در پایان گفت: در اغلب موارد، زایمان طبیعی ایمنترین و مناسبترین روش برای تولد نوزاد است و مادران باید با آگاهی و مشاوره صحیح، برای انتخاب نوع زایمان تصمیمگیری کنند.
