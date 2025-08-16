به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه در نخستین نشست شورای سینمایی استان اصفهان با حمایت مهدی جمالینژاد استاندار، علی قاسمزاده شهردار اصفهان، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور، سیدمهدی سیدیننیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای شورای سینما، مصوب شد سالن سینمای مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از بازسازی و تجهیز با امکانات روز به عنوان سینمای تخصصی کودک و نوجوان فعالیت خود را آغاز کند.
این تصمیم با پیگیریهای میثم بکتاشیان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم نخستین نشست شورای سینمایی به تصویب رسید و قرار است اعتبارات ملی و استانی برای اجرای آن اختصاص یابد.
مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان واقع در پل فلزی، سالها مأمن کودکان و نوجوانان دهههای پنجاه و شصت بوده است؛ نسلی که با کتابها، فیلمها، نمایشها و فعالیتهای فرهنگی این مرکز خاطرات شیرین و ماندگاری در ذهن دارند.
با راهاندازی این سینمای تخصصی، خانوادههای اصفهانی و فرزندانشان به فضایی استاندارد و حرفهای برای تماشای فیلمهای کودک و نوجوان دسترسی خواهند داشت و ظرفیتهای فرهنگی کانون بیش از پیش در خدمت جامعه قرار میگیرد.
نظر شما