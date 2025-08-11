به گزارش خبرگزاری مهر، حسام قارونی، در برنامه «اینجا طبیب» با اشاره به دغدغه بسیاری از زنان در سن باروری که با بیماری‌های قلبی مواجه هستند، گفت: سوال رایجی که از سوی این گروه مطرح می‌شود این است که آیا می‌توانند باردار شوند یا نه. همچنین برخی زنان در طول بارداری دچار بیماری‌های قلبی می‌شوند که نیازمند بررسی دقیق است.

این متخصص داخلی و فوق تخصص قلب و عروق، با بیان اینکه یکی از شایع‌ترین موارد، افتادگی دریچه میترال یا پرولاپس دریچه میترال است، افزود: حدود ۱۰ درصد از بانوان دچار این وضعیت هستند که البته در موارد خفیف نمی‌توان آن را بیماری نامید. این گروه از زنان معمولاً بدون مشکل خاصی می‌توانند باردار شوند و زایمان طبیعی داشته باشند.

قارونی ادامه داد: در مورد زنان مبتلا به بیماری‌های دریچه‌ای قلب، وضعیت متفاوت است. اگر شدت بیماری در حد متوسط باشد، به‌ویژه در موارد نارسایی، معمولاً بارداری قابل تحمل است. اما این افراد باید تحت نظر متخصص قلب باشند که در زمینه بارداری تجربه دارد و زایمان نیز باید در بیمارستانی با امکانات کامل قلبی انجام شود.

وی گفت: در مواردی که شدت تنگی یا نارسایی دریچه‌ای زیاد باشد، بارداری می‌تواند خطرناک باشد. زیرا در دوران بارداری حجم خون مادر افزایش می‌یابد و قلب باید بتواند این حجم را تحمل کند. اگر قلب بیمار باشد، این افزایش حجم می‌تواند فشار زیادی وارد کند. بنابراین، درمان‌های لازم باید پیش از اقدام به بارداری انجام شود.

این فوق تخصص قلب و عروق با اشاره به انتخاب نوع دریچه در زنانی که نیاز به تعویض دریچه دارند، اظهار کرد: در این موارد معمولاً از دریچه‌های بیولوژیک استفاده می‌شود که شبیه دریچه‌های طبیعی هستند و نیاز به مصرف داروهای رقیق‌کننده خون مانند وارفارین ندارند. این زنان می‌توانند بارداری را تحمل کنند. اما زنانی که دریچه فلزی دارند، باید در دوران بارداری به‌جای قرص، از داروهای تزریقی ضد انعقاد استفاده کنند.

وی همچنین درباره بیماری‌های قلبی خاص دوران بارداری گفت: برخی زنان پیش از بارداری کاملاً سالم هستند اما در طول بارداری دچار بیماری‌ای به نام بزرگ شدن قلب در بارداری می‌شوند. این بیماری به‌معنای ضعیف شدن دیواره‌های قلب است که علت مشخصی ندارد و معمولاً به تغییرات هورمونی نسبت داده می‌شود.

قارونی با بیان اینکه بزرگ شدن قلب در بارداری معمولاً از سه ماه قبل تا شش ماه بعد از زایمان رخ می‌دهد، افزود: علائم این بیماری شامل نارسایی قلبی، تنگی نفس، تورم شدید اندام‌ها و تجمع آب در بدن است. در بسیاری از موارد، این بیماری پس از زایمان بهبود می‌یابد، اما در برخی افراد ممکن است باقی بماند و منجر به نارسایی قلبی مزمن شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان اظهار کرد: بارداری در زنان مبتلا به بیماری‌های قلبی امکان‌پذیر است، اما نیازمند بررسی دقیق، مراقبت تخصصی و انتخاب‌های درمانی مناسب است تا سلامت مادر و جنین حفظ شود.