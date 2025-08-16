جهاد دانشگاهی هرمزگان خلأهای پژوهشی و فرهنگی استان را پر کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در دیدار رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان، جهاد دانشگاهی را نهادی مأمور به تکمیل اقدامات بر زمینمانده دانست و بر ضرورت ورود این مجموعه به عرصههای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی که کمتر مورد توجه دیگر دستگاهها قرار گرفته است، تأکید کرد.
وی، با بیان اینکه سواحل مکران یک فرصت استراتژیک و بکر برای آینده کشور است، اظهار داشت: توسعه این منطقه همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) و از اولویتهای دولت است و نشان میدهد سیاستگذاران کلان کشور نگاه ویژهای به ظرفیتهای مکران دارند.
آیتالله عبادیزاده تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم سواحل مکران در هرمزگان قرار گرفته است، نقشآفرینی جهاد دانشگاهی در این مسیر دوچندان اهمیت دارد و باید متناسب با نیازهای استان و کشور برنامهریزی عملیاتی و آیندهنگرانه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان همچنین با اشاره به انتخاب ۲۰ مسجد استان بهعنوان «مساجد تراز اسلامی» گفت: محلهمحوری با محوریت مسجد، از اهداف کلیدی این طرح است. لازم است جهاد دانشگاهی در تعامل با ائمه جماعات و مدیریت محلات، برای حل آسیبهای اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی نقشآفرینی کند.
وی اضافه کرد: مسجد باید به پایگاهی برای ساماندهی اجتماعی و فرهنگی محلات تبدیل شود و جهاد دانشگاهی میتواند بازوی علمی و فکری این حرکت باشد.
