کشف احتکار کالاهای اساسی به ارزش بیش از ۳ میلیارد تومان در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان، در این باره اظهار کرد: در پی گزارشهای مردمی و گشتهای مشترک با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، واحد صنفی در یزد شناسایی شد که اقدام به دپو و نگهداری کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند، چای، رب گوجهفرنگی و لوبیاروغنی کرده بود و بدون ثبت و درج اطلاعات در سامانه جامع تجارت، به عملیات دپو اقدام میکرد.
صادقیان بیان کرد: پرونده این واحد صنفی به ارزش ۳ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شده است و موضوع مطابق با قوانین و با نظارت مراجع ذیربط در دست پیگیری است تا حقوق مصرفکنندگان و سلامت بازار حفظ شود. وی با تأکید بر تعامل مستمر واحدهای بازرسی این اداره کل با تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی گفت: با اتکا به راهبردی کارآمد، از احتکار کالاهای اساسی جلوگیری میشود و عرضه این اقلام در سطح استان تقویت خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان تقاضا میشود هرگونه گزارش درباره رفتارهای غیرقانونی مرتبط با کالاهای اساسی را از طریق کانالهای ارتباطی اداره کل صمت استان یزد شماره تماس ۱۲۴ گزارش دهند تا دراسرعوقت و با شفافیت لازم به آن رسیدگی شود.
