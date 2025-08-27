رانش زمین در کشمیر تحت کنترل هند جان ۵ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مصدومان در دو بیمارستان دولتی محلی بستری شدند و هویت کشته‌شدگان در حال بررسی است.

بارش‌های شدید باران در چند روز گذشته این منطقه را درنوردیده است و موجب سستی زمین و رانش زمین شده است.