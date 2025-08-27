  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

رانش زمین در کشمیر تحت کنترل هند جان ۵ نفر را گرفت

رانش زمین در کشمیر تحت کنترل هند جان ۵ نفر را گرفت

یک افسر پلیس هند روز چهارشنبه گفت که در اثر رانش زمین در منطقه آردکواری در نزدیکی معبد ماتا ویشنودوی در کشمیر تحت کنترل هند، حداقل ۵ نفر جان باختند و بیش از ۱۵ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مصدومان در دو بیمارستان دولتی محلی بستری شدند و هویت کشته‌شدگان در حال بررسی است.

بارش‌های شدید باران در چند روز گذشته این منطقه را درنوردیده است و موجب سستی زمین و رانش زمین شده است.

کد خبر 6572292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها