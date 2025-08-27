رانش زمین در کشمیر تحت کنترل هند جان ۵ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، مصدومان در دو بیمارستان دولتی محلی بستری شدند و هویت کشتهشدگان در حال بررسی است.
بارشهای شدید باران در چند روز گذشته این منطقه را درنوردیده است و موجب سستی زمین و رانش زمین شده است.
یک افسر پلیس هند روز چهارشنبه گفت که در اثر رانش زمین در منطقه آردکواری در نزدیکی معبد ماتا ویشنودوی در کشمیر تحت کنترل هند، حداقل ۵ نفر جان باختند و بیش از ۱۵ نفر زخمی شدند.
