همیار سمپاد پل ارتباط مدارس استعدادهای درخشان و سایر مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری در نشست هیأت امنای سازمان که با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیأت امنای سازمان و سایر اعضا برگزار شد، ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه دانش‌آموزان شهید و شهدای خانواده سمپاد، به روند تحولی مدل تربیتی سمپاد اشاره کرد و گفت: مطابق مصوبات هیئت امنا، مدل تربیتی سمپاد بازتعریف شده و اعضا در حال اعلام نظر برای تکمیل این مدل هستند.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان در اردیبهشت سال جاری، گفت: ایشان فرمودند سمپاد نیاز کشور است. عدالت آموزشی معنایش این نیست که از استعداد برتر غفلت کنیم. بی‌توجهی به استعدادهای برتر خلاف عدالت آموزشی است و اگر کسی توانایی یادگیری بیشتری دارد شما به او کمتر یاد دادید خلاف عدالت رفتار کرده‌اید.

یاوری افزود: تغییر در نوع نگرش به سمپاد از سال ۹۷ و به ویژه سال ۹۹ با این شعار چشم اندازی شروع شد که «هر نیاز کشور یک سمپادی آماده اثرگذاری»

سه چرخش تحولی در ادبیات این شعار وجود دارد ابتدا متمرکز شده از تلاش‌های سمپاد بر روی حل مسائل کشور و رفع مسائلی که در کشور وجود دارد چرخش تحولی دوم مفهوم سمپادی است که قبلاً فقط به دانش‌آموز مدرسه سمپاد گفته می‌شد گسترش پیدا کرده است و همه دانش آموزان با استعداد کشور را شامل می‌شود و برنامه‌های تحت عنوان سمپاد فراگیر در مدارس دیگر هم اجرا می‌شود.

چرخش تحولی سوم که به نظر مهم است هدف از فعالیت‌ها در سمپاد تا قبل از این بر روی اثرگذاری علمی متمرکز بوده است در حالی که اکنون تغییر پیدا کرده است و گسترده‌تر و اثرگذاری آن گسترش پیدا کرده است و متمرکز بر ۱۴ مولفه‌ای است که احتیاج است تا یک تمدن شکوفاتر شود.

وی افزود: پس از ۶ سال تحصیل در مدارس سمپاد، انتظار داریم دانش‌آموزان به ۲۵ شایستگی در حوزه دانش، مهارت، نگرش و منش شخصیتی دست یابند که آنها را برای حل مسائل ملی و مدیریت تحولات کشور آماده می‌کند.

یاوری درباره تدوین نقشه راه ۱۰ ساله سمپاد گفت: مطابق دستور وزیر آموزش و پرورش که خواستار تدوین نقشه راه بودند؛ این نقشه از قبل تدوین شده بود اما نکات تکمیلی به آن اضافه شد این نقشه از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا ۱۴۱۰ ادامه خواهد داشت. هدف آن بهبود کیفیت آموزش، افزایش عدالت اجتماعی و بهره‌وری است. با وجود محدودیت‌هایی نظیر نیروی انسانی و اعتبارات، تلاش می‌کنیم برنامه‌های متنوعی همچون جشنواره‌ها، کارسوق‌های علمی و رویدادهای فرهنگی را گسترش دهیم.

وی تاکید کرد که توجه به استعدادهای برتر خارج از مدارس سمپاد و افزایش مشارکت دانش‌آموزان از دهک‌های پایین اقتصادی، از اولویت‌های سازمان است و افزود: حمایت‌های دولت در این زمینه مثبت بوده و تعداد دانش‌آموزان این گروه‌ها طی چند سال اخیر دو برابر شده است.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره وضعیت اجرای اهداف میانی برنامه افزود: در دو سال گذشته اقدامات متعددی مانند سازماندهی، توانمندسازی مدیران و توانمندسازی معلمان انجام شده و اکنون در حال تقویت زیرساخت‌های مدارس و توسعه مشارکت اولیا هستیم.

یاوری همچنین درباره برنامه‌های آتی بیان کرد: ارتباط مداوم دانش‌آموزان با صنعت، شبکه‌سازی فارغ‌التحصیلان، توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای و انعقاد همکاری با کشورهای همسایه از جمله اهداف مهم آینده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با فعالیت‌هایی همچون همیار سمپاد، فاصله میان دانش‌آموزان مدارس عادی و استعدادهای درخشان کاهش یافته و ما در مسیر توسعه نقشه راهبردی ۱۰ ساله سمپاد حرکت می‌کنیم.

معاون وزیر گفت: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با رویکردی نوین و ساختاریافته، در تلاش است تا نقش مؤثری در تربیت نسل برتر دانش‌آموزان ایران ایفا کند و عدالت آموزشی را در عین پرورش استعدادهای برجسته به شکل متوازن و همه‌جانبه تحقق بخشد.