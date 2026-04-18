به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اعلامیه رسمی شرکت هواپیمایی ایرکانادا، این شرکت روز جمعه ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرد که به‌دلیل کمبود سوخت جت و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تأمین آن در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک، پروازهای مستقیم خود از تورنتو و مونترال به این فرودگاه را به‌صورت موقت تعلیق می‌کند.

بر اساس اطلاعیه ایرکانادا، کاهش عرضه سوخت در فرودگاه‌های شرق آمریکا باعث افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های سوخت شده و ادامه عملیات پروازی در مسیرهای یادشده را از نظر اقتصادی و برنامه‌ریزی امکان‌ناپذیر کرده است.

تعلیق پروازها از ساعت ۲۳:۵۹ روز ۳۱ مه ۲۰۲۶ (۱۰ خرداد ۱۴۰۵) آغاز می‌شود و تا پایان روز ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲ مهر ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت. مسافران پروازهای پس از این تاریخ باید زمان سفر خود را تغییر دهند یا مسیرهای جایگزین انتخاب کنند.

کارشناسان صنعت هوانوردی می‌گویند کاهش عرضه سوخت در برخی نقاط آمریکای شمالی، فشار مضاعفی بر خطوط هوایی ایجاد کرده و شرکت‌هایی در اروپا و کانادا نیز از محدودیت پرواز یا افزایش قیمت بلیت به دلیل هزینه‌های سوخت خبر داده‌اند.

تحلیلگران همچنین پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم محدودیت‌های عرضه، قیمت بلیت در تابستان ۲۰۲۶ در مسیرهای داخلی و بین‌المللی افزایش یابد و برخی شرکت‌ها هزینه‌های مرتبط با سوخت را به‌صورت جداگانه در بلیت‌ها لحاظ کنند.