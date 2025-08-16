تماشای «ایفل» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «ایفل» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجیزینل شهریور امسال در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود. جواد راهزانی تهیهکنندگی این نمایش را بر عهده داشته و آرش فصیح در مقام مجری طرح در این اثر همکاری میکند.
«ایفل» روایتی درباره مهاجرت دو زن ایرانی به کشور فرانسه است و این نمایش داستان چالشها و سختیهای مهاجرت را به نمایش میگذارد. این اثر بر اساس داستانی واقعی به نگارش در آمده است.
آوا گنجی و رها حاجیزینل به عنوان بازیگران نمایش در «ایفل» به ایفای نقش میپردازند.
امیر پناهی در مقام طراح صحنه، پدرام رضوانی به عنوان طراح نور، رضا جاویدی در مقام طراح گرافیک و عکاس، رها بیگلو به عنوان طراح لباس و گریم و رضا سکوتی به عنوان مدیر صحنه نمایش «ایفل» را همراهی میکنند.
این نمایش تازهترین فعالیت گروه تئاتر «سه گانه» است و این گروه پیش از این آثاری همچون «هودولومور»، «آشویتس زنان»، «کرونوس»، «برلین ۱۰:۱۰»، «کباب»، «فرمالیته»، «مرگ یزدگرد»، «مسافران»، «قرار ملاقات»، «مجنونین همیشگی» و «آخرین نبرد» را روی صحنه برده است.
