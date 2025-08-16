  1. هنر
  2. تئاتر
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

تماشای «ایفل» در مجموعه تئاتر لبخند

تماشای «ایفل» در مجموعه تئاتر لبخند

نمایش «ایفل» به کارگردانی رها حاجی‌زینل از شهریور در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «ایفل» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجی‌زینل شهریور امسال در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود. جواد راهزانی تهیه‌کنندگی این نمایش را بر عهده داشته و آرش فصیح در مقام مجری طرح در این اثر همکاری می‌کند.

«ایفل» روایتی درباره مهاجرت دو زن ایرانی به کشور فرانسه است و این نمایش داستان چالش‌ها و سختی‌های مهاجرت را به نمایش می‌گذارد. این اثر بر اساس داستانی واقعی به نگارش در آمده است.

آوا گنجی و رها حاجی‌زینل به عنوان بازیگران نمایش در «ایفل» به ایفای نقش می‌پردازند.

امیر پناهی در مقام طراح صحنه، پدرام رضوانی به عنوان طراح نور، رضا جاویدی در مقام طراح گرافیک و عکاس، رها بیگلو به عنوان طراح لباس و گریم و رضا سکوتی به عنوان مدیر صحنه نمایش «ایفل» را همراهی می‌کنند.

این نمایش تازه‌ترین فعالیت گروه تئاتر «سه گانه» است و این گروه پیش از این آثاری همچون «هودولومور»، «آشویتس زنان»، «کرونوس»، «برلین ۱۰:۱۰»، «کباب»، «فرمالیته»، «مرگ یزدگرد»، «مسافران»، «قرار ملاقات»، «مجنونین همیشگی» و «آخرین نبرد» را روی صحنه برده است.

آروین موذن زاده

