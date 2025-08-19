امیرحسین سیاح کارگردان مستند «فاطمی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محتوا و سوژه این فیلم گفت: این فیلم درباره زندگی و مبارزات شهید دکتر حسین فاطمی ساخته شده است، در ساخت این مستند از پیش پرده خوانی و سیاه بازی که توسط جواد انصافی اجرا شده نیز استفاده کرده‌ایم.

وی درباره همکاری سالار عقیلی با این پروژه توضیح داد: این فیلم ۲ ترانه اختصاصی با صدای سالار عقیلی دارد که یکی از آنها ترانه معروف «بلاچاو» است که برای اولین بار در ایران به ۲ زبان ایتالیایی و فارسی اجرا شده است.

سیاح درباره انتخاب شخصیت حسین فاطمی به عنوان یک سیاستمدار برای ساخت مستند بیان کرد: علت انتخاب این سوژه برای ساخت مستند به این دلیل بود که دکتر فاطمی خدمات و تلاش‌های بسیار گسترده و ارزشمندی برای ایران انجام داده است، اما متاسفانه نسل جوان ما چنین شخصیتی را نمی‌شناسند. درحالی‌که دکتر حسین فاطمی، ایده‌پرداز اصلی جریان ملی کردن صنعت نفت بود و علاوه‌بر آن وزیر امور خارجه دکتر مصدق، نماینده مردم تهران در مجلس بود.

این کارگردان ادامه داد: دکتر فاطمی در دوره تاریخی مورد بحث، مبارزات بسیار ارزنده‌ای برای بیرون راندن حزب دموکرات از آذربایجان در کارنامه سیاسی خود دارد و از موسسان اصلی جبهه ملی ایران است و از جمله کسانی که سفارت انگلستان را در ایران تعطیل کردند. حس کردم حیف است که جوانان ما و عده‌ای از مردم، او را نمی‌شناسند. وقتی در میدان فاطمی با مردم مصاحبه کردیم و درباره دکتر فاطمی پرسیدیم، تعداد کمی از آنها، او را می‌شناختند.

این کارگردان درباره چالش‌هایی که در ساخت این پروژه با آنها مواجه بوده است، گفت: ساخت این فیلم مستند، حدود پنج سال زمان برد. اسناد، عکس و فیلم بسیار کمی از دکتر حسین فاطمی در دسترس بود و تقریبا به صورت جزء به جزء توانستیم از آرشیوها و مراکزی که به آنها مراجعه کردیم، اطلاعاتی از او به دست بیاوریم. در این میان با خانواده دکتر ارتباط گرفتیم و از آلبوم‌های شخصی ایشان، تعدادی از اسناد و مدارک را دریافت کردیم.

سیاح که زمان شیوع ویروس کرونا شروع به ساخت این فیلم کرده بود، در این باره توضیح داد: در آغاز پروژه به کرونا برخوردیم و این معضل، گاه فعالیت فیلمبرداری را مختل می‌کرد. اما نکته دیگری که مرحله پژوهش و ساخت مستند را با چالش مواجه کرد، نبود همکاری لازم از سوی مراکزی همچون صداوسیما بود که تصاویر خوبی از دکتر فاطمی در دست داشتند، اما در اختیار ما قرار نمی‌دادند و حدود یک سال زمان برد، تا توانستیم به آن تصاویر دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: مسئله دیگر، سختی فیلمبرداری از مراکزی بود که مجوزهای قانونی را برای فیلمبرداری از آن اماکن در دست داشتیم اما گاه از ارگان‌های مختلف مانع کار ما می‌شدند. به عنوان مثال برای فیلمبرداری از خانه دکتر مصدق و گورستان ابن بابویه با چالش‌هایی مواجه شدیم که موجب تاخیر در ساخت این مستند شد.

سیاح با اشاره به اهمیت ساخت مستندهای تاریخی، بیان کرد: دیدن از خودگذشتگی و فعالیت‌های بعضی از شخصیت‌ها در تاریخ کشور، حس مسئولیت‌پذیری و ایران دوستی خاصی به تماشاگر القا می‌کند و همین احساس، در وجود مستندساز انگیزه می‌شود که باید بیشتر برای به تصویر کشیدن تاریخ کشورش‌ تلاش کند. با ساخت فیلم مستند به جوانان و همه مردم، می‌توان نشان داد چه دوره‌هایی از تاریخ را پشت سر گذاشته‌ایم و واقعه‌ای همچون کودتای ۲۸ مرداد، چقدر در تاریخ و سرنوشت این مملکت تاثیرگذار بوده است. البته مستندساز در کار تاریخی باید تلاش کند به حقیقت برسد و بازتابی از حقیقت را در جامعه نشان دهد.

مستند «فاطمی» به کارگردانی امیرحسین سیاح، از امروز ۲۸ مرداد در گروه «هنروتجربه» اکران می‌شود.