مردم مراقب سودجویان و کلاهبرداران در بازار پول باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به موجب بند (الف) ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیلات صدور مجوزهای کسب و کار مجاز است.



همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است به استثنا مواردی که با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی از دریافت مجوز معاف شده باشد.



مجدداً تأکید می‌گردد اقدام به فعالیت‌های ذکر شده در این ماده بدون کسب مجوز از بانک مرکزی «جرم» تلقی می‌شود و از طریق مراجع ذی‌صلاح مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.



مجوز فعالیت اقتصادی در حوزه پولی و بانکی شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، صرافی، لیزینگ، تعاونی اعتبار، صندق قرض الحسنه و … که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، صرفاً باید از طریق طی مراحل برنامه ریزی شده برای احراز صلاحیت و سازوکار قانونی انجام شود.



تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز که تحت نظارت بانک مرکزی (اشخاص تحت نظارت) قرار دارند از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک به اطلاع عموم مردم می‌رسد و اطلاعات شرکتها و نهادهای دارای مجوز در سایت بانک مرکزی به روز و در دسترس عموم می‌باشد.



شایان ذکر است، در پی تماس‌های مردمی در خصوص نحوه اطلاع از نهادها و اشخاص دارای مجوز فعالیت تحت نظارت این بانک و در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تأسیس و فعالیت آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، از طریق پایگاه اطلاع رسانی در منوی نظارت بانکی» بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز به آدرس https://cbi.ir/BanksInstitutions/BankInstitute.aspx در دسترس است.



توجه به این مهم ضروری است که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای پولی و اعتباری فعال در بازار پول کشور که نام آنها در فهرست مربوطه قرار ندارد، دارای مجوز فعالیت معتبر از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این مؤسسات مراجعه داشته‌اند و اشخاصی که بدون اخذ مجوز فعالیت نمودند.



در خاتمه یادآور می‌شود که هموطنان اطلاعات درست و دقیق در خصوص فعالیت‌های نهادهای اقتصادی را از مراجع رسمی دریافت کنند و در خصوص سرمایه گذاری در حوزه‌های اقتصادی به اشخاص و فعالان فاقد مجوز اعتماد نکنند.



اشخاص تحت نظارت‌دارای مجوز دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی می‌باشند و موظف هستند مجوز فعالیت خود را در محلی که قابل مشاهده اشخاص می‌باشند قرار دهند.



بر اساس این گزارش، افراد نیز لازم است مجوز فعالیت نهاد مربوطه (از قبیل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، صندوق قرض الحسنه، اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و یا ابزارهای پرداخت اشتغال دارند) را مشاهده و به منظور جلوگیری از قرارگرفتن در دام کلاهبرداران و سودجویان، از وجود مجوز فعالیت معتبر اطمینان حاصل نمایند.

