پوشش نزدیک به ۱۰۰ درصدی کارت هوشمند ملی در استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مطیع ظهر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم از اقدامات جدید و تحولات مهم در حوزه ثبت‌احوال استان گلستان سخن گفت و به تشریح خدمات جدید این اداره در راستای تسهیل فرآیندها و تسریع در خدمات‌رسانی به مردم پرداخت.

وی ابتدا با اشاره به اجرای طرح صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی، اظهار کرد: بر اساس قانون جدید، از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۴، صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است. این تغییرات به این معناست که افرادی که از تاریخ یادشده به بعد فوت کرده‌اند، پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ فوت، گواهی انحصار وراثت به صورت آنلاین و بدون درخواست از سوی افراد برای آنان صادر خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان ادامه داد: افرادی که پیش از تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۴ فوت کرده‌اند، نیز می‌توانند از سامانه «سهیم» ثبت احوال درخواست گواهی انحصار وراثت کنند و پس از ۲۰ روز، این گواهی به صورت برخط به آنان تحویل خواهد شد. این طرح در راستای کاهش بروکراسی اداری، تسهیل در خدمات دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری به دفاتر قضائی و شورای حل اختلاف اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام افزود: این تحول مهم به طور خاص در راستای اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک و کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمات است. این اقدام به یکی از بزرگترین دستاوردهای سه سال اخیر در حوزه ثبت احوال تبدیل شده است.

پوشش کامل کارت هوشمند ملی در گلستان

مطیع در ادامه به موضوع کارت هوشمند ملی نیز اشاره کرد و از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح در استان گلستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر، طبق برآوردهای ما، نزدیک به ۹۸.۲۱ درصد از افراد واجد شرایط در استان گلستان کارت هوشمند ملی خود را درخواست کرده‌اند. این نشان‌دهنده پوشش تقریبی ۱۰۰ درصدی این طرح در استان است و در آینده‌ای نزدیک، تمامی افراد بالای ۱۵ سال استان، کارت هوشمند ملی خود را دریافت خواهند کرد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان تاکید کرد: کارت هوشمند ملی برای بسیاری از خدمات دولتی و خصوصی لازم است و این مهمترین پیشرفت در راستای دولت الکترونیک محسوب می‌شود.

وضعیت ولادت‌ها در گلستان

مطیع به وضعیت ولادت‌ها در استان گلستان پرداخت.

وی اظهار کرد: در چهار ماه اول سال جاری، هفت هزار و ۹۴۱ واقعه ولادت در استان گلستان ثبت شده است که از این تعداد، ۵۱ درصد پسر و ۴۹ درصد دختر بودند. همچنین، ۱۵۷ مورد دوقلو و پنج مورد سه قلو در استان به ثبت رسید.

وی ادامه داد: در تیرماه ۱۴۰۴، شاهد افزایش نسبی آمار ولادت‌ها بودیم. اگرچه در برخی شهرستان‌ها مانند آزادشهر، بندرگز و گمیشان روند کاهشی وجود داشت، اما در مجموع وضعیت ولادت‌ها در استان نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شد. در تیرماه، سه هزار و ۱۶۴ واقعه ولادت ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲.۳ درصدی همراه بود.

مدیرکل ثبت احوال گلستان افزود: در این میان، شهرستان کردکوی با ۳۸.۵ درصد افزایش بیشترین رشد را در آمار ولادت‌ها داشت. همچنین، شهرستان بندرگز با کاهش ۲۷.۳ درصدی در آمار ولادت‌ها روبرو بود.

وضعیت جمعیت استان گلستان

مطیع در ادامه به جمعیت استان گلستان اشاره کرد و گفت: جمعیت استان گلستان طبق برآورد سازمان ثبت احوال کشور، حدود ۲ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر است که گرگان به عنوان پرجمعیت‌ترین شهرستان با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر، بیشترین سهم را در این آمار دارد.

وی همچنین به آمار جمعیتی دیگر شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: بندرگز با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، کمترین جمعیت را در استان دارد. همچنین، در حال حاضر گلستان به عنوان یکی از استان‌های جوان کشور، جایگاه ویژه‌ای در رشد طبیعی جمعیت دارد.

مدیرکل ثبت احوال گلستان خاطرنشان کرد: طبق آمار سال گذشته، استان گلستان در رشد طبیعی جمعیت در بین ۳۱ استان کشور رتبه هفتم را به خود اختصاص داد و این نشان‌دهنده جوانی جمعیت در استان است.