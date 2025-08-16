به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس حزب «القوات اللبنانیه» در واکنش به سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت اربعین گفت که سخنان شیخ «نعیم قاسم» از هر نظر مردود است و دولت لبنان را مستقیم تهدید می کند.

«سمیر جعجع» که از مخالفان سرسخت مقاومت در لبنان است، طی سخنانی مدعی شد: سخنان نعیم قاسم برای اکثریت نمایندگان پارلمان که به دولت لبنان رای اعتماد دادند، تهدیدآمیز است.

وی در ادامه بدون توجه به رفتارهای دولت لبنان که به جای مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی، تحت فشار آمریکا خواستار خلع سلاح مقاومت شده است، گفت: اگر نعیم قاسم گمان می کند می تواند خواسته‌هایش را به مردم آزاد لبنان تحمیل کند، سخت در اشتباه است چرا که اکثر قریب به اتفاق مردم لبنان پشت نهادهای قانون اساسی شامل رئیس جمهور و نخست وزیر حضور دارند.

این اظهارات جعجع در حالی است که «نواف سلام» نخست وزیر لبنان در واکنش به اظهارات شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان مدعی شد که این اظهارات تهدیدی تلویحی برای جنگ داخلی در لبنان است.

شیخ نعیم قاسم در اظهارات روز جمعه خطاب به دولت لبنان گفت: اگر احساس ناتوانی می‌کنید، دشمن را رها کنید تا با ما مقابله کند. همانطور که جنگ‌های متوالی اسرائیل شکست خورده است این بار نیز شکست خواهد خورد. دولت وظیفه‌اش ساختن کشور است نه تحویل دادن آن به اسرائیل و آمریکا.