  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

دستگیری متخلف شکار در حاجی آباد

بندرعباس- ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد یک متخلف زنده گیر پرندگان شکاری را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار حسینی گفت: از این متخلف چهار قطعه تیهو و یک رشته تور زنده گیری پرندگان وحشی کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد افزود: اکنون این متخلف تحویل دادسرای شهرستان شده است.

