مدیر اوقاف شمال غزه در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی صفا، از سپیده دم روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ مصادف با ششصد و هشتادمین روز تجاوز ارتش اشغالگر قدس، ۱۱ شهروند فلسطینی در حملات هوایی مداوم رژیم صهیونیستی به نوار غزه، به شهادت رسیده و تعدادی دیگر نیز زخمی شدند.

خبرنگار خبرگزاری صفا اعلام کرد: یک شهروند در اثر آتش نیروهای اشغالگر صهیونیستی در نزدیکی مراکز امدادرسانی در شمال رفح، جنوب نوار غزه، به شهادت رسید و تعدادی دیگر نیز زخمی شده‌اند. رزق القرناوی، شهروند فلسطینی، در بمباران ارتش اشغالگر قدس که گروهی از شهروندان را در نزدیکی مدرسه ابو حلو، در شرق اردوگاه البریج، مرکز نوار غزه هدف قرار داد، شهید شد.

همچنین سجی غسان النفار و همسرش، یوسف معتصم البطا از شهروندان دیگر فلسطینی در نتیجه بمباران چادری که آوارگان در منطقه مواصی در شهر القراره، شمال خان یونس، جنوب نوار غزه، در آن پناه گرفته بودند، به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، مرسی سلمان، مدیر اداره اوقاف شمال غزه، در بمباران رژیم صهیونیستی علیه شهر غزه شهید شد. همچنین شش شهروند از یک خانواده، از جمله چهار کودک، در بمباران خانه‌ای در اردوگاه البریج، در مرکز نوار غزه توسط اشغالگران به شهادت رسیدند.