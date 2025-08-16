فراخوان سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، اداره‌کل هنرهای تجسمی و ادارات کل استان‌ها با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، سی و دومین دوره جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران را ۳۱ شهریور تا ۴ مهر ۱۴۰۴ در استان با حضور جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله تهران برگزار خواهند کرد.

فراخوان این جشنواره به شرح زیر منتشر شده است:

شعار جشنواره سی و دوم هنرهای تجسمی جوانان «من اینجا ریشه در خاکم ...» برگرفته از اشعار فریدون مشیری است.

در این دوره جشنواره رشته‌های هنری تصویرسازی، خوشنویسی، رسانه‌های هنری جدید، طراحی، عکاسی، کاریکاتور، طراحی گرافیک، مجسمه‌سازی، نقاشی، نگارگری و هنر سرامیک، پذیرفته خواهد شد.

آخرین مهلت ثبت نام در سایت جشنواره، سه‌شنبه ۱۱ شهریور حداکثر تا ساعت ۱۶ خواهد بود.

برای خواندن فراخوان اینجا را ببینید.