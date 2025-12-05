حسینی:جنبش دانشجویی و حوزه علمیه دو بال پرواز انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی در سخنرانی این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به اهمیت نقش دانشجویان در استمرار مسیر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حرکتهای دانشجویی و حوزوی به مثابه دو بال انقلاب اسلامیاند و پویایی جامعه و تداوم پیشرفت آن بدون نقشآفرینی این دو بخش تحقق نمییابد.
وی با یادآوری شانزدهم آذر و شهادت سه دانشجوی معترض به سیاستهای آمریکا و انگلستان در سال ۱۳۳۲ گفت: در آن مقطع، ملت ایران در شرایط خفقان سیاسی با بصیرت و روحیه استکبارستیزی خود، نشان داد که بیدار است و هرگز سلطه بیگانگان را برنمیتابد.
امام جمعه کاشان ادامه داد: استکبارستیزی، عدالتخواهی و پیشرفت سه محور اصلی حرکت دانشجویان در مسیر انقلاب است و امروز این نبرد فکری و فرهنگی علیه سلطهطلبی بیگانگان، از هر زمان دیگری قویتر دنبال میشود.
حسینی با تأکید بر لزوم شناخت درست مفاهیم «عدالت» و «پیشرفت» از سوی جوانان دانشگاهی، ابراز امیدواری کرد نسل جدید با تکیه بر آگاهی و ایمان، مسئولیتهای آینده نظام را با درایت بر عهده گرفته و موتور حرکت در گام دوم انقلاب را پرقدرتتر به پیش براند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه زنان در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: زنان ایرانی با پایبندی به حجاب و هویت اسلامی، در عرصههای علمی، پژوهشی، ورزشی، سیاسی و حتی جهادی، موفقیتهایی کمنظیر کسب کردهاند؛ دستاوردهایی که پیش از انقلاب سابقه نداشته است. به گفته وی، این تجربه روشن، خط بطلانی بر ادعای غرب درباره بازدارندگی حجاب از پیشرفت زنان است.
امام جمعه کاشان در پایان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بانوان، بر ضرورت بازتاب دقیق و منصفانه سخنان ایشان در رسانهها تأکید کرد و افزود: نباید در تبیین این رهنمودها دچار افراط یا تفریط شد، بلکه باید همان نگاه متعادل و بیان خردمندانه رهبر انقلاب را الگو قرار داد.
