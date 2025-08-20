اتصال بیش از ۱۲۵ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب

اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چند درصد مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت متصل شدند، گفت: از میان ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی در سراسر کشور، تاکنون ۱۲۵ هزار و ۴۶۷ مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده و ۶۶۱ هزار و ۴۷۴ فقره پیش‌نویس قرارداد نیز توسط مشاورین املاک تنظیم شده که از این تعداد، ۶۲۷۰۰ فقره پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است. در برخی استان‌ها این میزان مشارکت به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی در ادامه تأکید کرد: آماری که وزارت صمت از تعداد مشاوران املاک دارای پروانه صنفی اعلام کرده، دقیقاً منطبق با واقعیت نیست؛ چرا که بخشی از این افراد در مرخصی هستند یا در حال حاضر فعالیتی ندارند.

قویدل بیان داشت: بنابراین، اگر این موضوع را به‌صورت درصدی محاسبه کنیم، رقم مشارکت مشاوران املاک از آمار کلی بسیار بیشتر است. بنابراین، خوشبختانه تعداد زیادی از مشاوران املاک از قانون تبعیت کرده و اسناد و پیش‌نویس قراردادهای خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.