قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اولویت دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در مراسم کلنگ زنی ساختمان ثبت اسناد و املاک گرمسار همزمان با ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اعلام کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیرمنقول از جمله اولویت‌های مهم دستگاه قضائی کشورمان است.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کمک می‌کند تا همه چیز به صورت شفاف و واضح در سامانه جامع قوه قضائیه به ثبت برسد، افزود: همه کسانی که مشمول این قانون می‌شوند می‌بایست به سامانه متصل شوند.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ضرورت‌های مهم است، تاکید کرد: در آینده نزدیک هیچ معامله‌ای بدون ثبت رسمی اعتبار نخواهد داشت.

بابایی با بیان اینکه تاکنون در زمینه صدور اسناد تک برگی و ثبت قانونی آنها اقدامات خوبی در کشورمان صورت گرفته است، گفت: تا امروز قریب به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار سند سبز، مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده است.

وی با بیان اینکه روز به روز بر این تعداد افزوده نیز می‌شود، افزود: بنگاه‌های املاک می‌بایست به سرعت به سامانه ثبت قراردادها متصل شوند.

رئیس ثبت اسناد کشور در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار، تاکید کرد: برای این طرح ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بابایی با بیان اینکه نیاز بود که این ساختمان در خور شهرستان گرمسار با تعداد مراجعه کننده بالا، مهیا و ساخته شود، ابراز کرد: ساختمان قدیمی اداره ثبت اسناد گرمسار فرسوده شده بود و نیاز بود که مرکزی مجهز تر و بزرگ‌تر احداث شود که به زودی شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.