به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی عبدالرضا پیرحسینلو مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در بازدید از جهاد دانشگاهی استان، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، امسال ۱۰ هنرستان جوار صنعت در استان ایجاد خواهد شد.
وی بر لزوم تعامل دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانهای مختلف در راستای پیشبرد اهداف سازمان و کشور تاکید کرد و افزود: این رویکرد را در آموزش و پرورش دنبال میکنیم و معتقدیم که مدیران دستگاههای مختلف باید در تعامل بین دستگاهی، کم و کاستیهای موجود را جبران کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان با بیان اینکه در خصوص راه اندازی ۱۲ هنرستان هنر نیز به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اعلام آمادگی کردهایم
وی افزود: بزودی اولین هنرستان وابسته دخترانه را با همکاری این اداره کل ایجاد خواهیم کرد و یک هنرستان گیاهان دارویی نیز با همکاری جهاد دانشگاهی راه اندازی خواهد شد.
