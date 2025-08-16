خمیردندانی از جنس کراتین مو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، افزایش فلوراید در خمیردندان راهی موثر برای کاهش فرسایش مینای دندان است که درد و ایجاد پوسیدگی را در پی دارد و در نهایت به از بین رفتن دندان منجر می شود. اما چنین خمیردندان هایی بدون توجه به آنکه فرد چقدر با قدرت مسواک می زند، فقط تاحدی کارآمد هستند و هنگامیکه مینای دندان از بین برود نمی تواند خود را تجدید کند.

اکنون محققان کالج کینگ لندن معتقدند روشی بهتر برای حل این چالش یافته اند. گروهی از پژوهشگران در جستجو برای درمانی قدرتمند، نخست کراتین را از مو استخراج کردند. در این تحقیق در حقیقت از پشم گوسفند به عنوان مو استفاده شد که البته کراتین در موی تمام حیوانات و البته انسان وجود دارد. کراتین که یک پروتئین به حساب می آید در ناخن، پوست و برخی اعضای داخلی بدن وجود دارد.

محققان متوجه شدند خمیر مبتنی بر کراتینی که توسعه داده اند در مجاورت بزاق یک داربست کریستال مانند به وجود می آورد. این داربست می تواند کلسیم و یون های فسفات را جذب و با آنها پیوند برقرار کند که در واقع عملکرد مینای دندان را در محافظت و ترمیم دندان شبیه‌سازی کرد. محققان متوجه شدند برخلاف فلوراید که پوسیدگی را کندتر می کند، این خمیر مبتنی بر کراتین پوسیدگی را در آزمایش ها به طور کامل متوقف می کند. محققان معتقدند خمیر دندان مبتنی بر کراتین مزایای دیگری نیز دارد.

مولف نخست پژوهش در این باره می گوید: کراتین یک جایگزین متحول کننده برای درمان های دندانپزشکی فعلی فراهم می کند. این خمیر دندان نه تنها از مواد دورریز زیست شناختی مانند مو وپوست سرچشمه می گیرد، بلکه نیاز به رزین های پلاستیکی سنتی را که به طور معمول در دندان‌پزشکی ترمیمی استفاده می‌شوند که البته سمی و کم‌دوام هستند را نیز از بین می‌برد. کراتین همچنین ظاهری بسیار طبیعی‌تر از این درمان‌ها دارد، زیرا می‌تواند رنگ دندان اصلی را با دقت بیشتری تطبیق دهد.

محققان معتقدند درمان کراتینی را می توان به شکل یک خمیردندان روزانه یا ژلی که در مطب دندانپزشک برای بیماران استفاده می شود، درآورد. آنها امیدوارند این محصول طی دو تا سه سال آینده برای عموم مردم مهیا شود.