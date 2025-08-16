بزرگداشت آزادگان فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین دانش‌کهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در آستانه سالروز ورود آزادگان به کشور، با اشاره به جایگاه رفیع آزادگان در تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: آزادگان سرافراز در طول سال‌های اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق، با تحمل شکنجه‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای طاقت‌فرسای جسمی و روحی، نه تنها تسلیم دشمن نشدند بلکه با ایمان، صبوری و روحیه انقلابی، به نماد مقاومت ملت ایران تبدیل شدند.

وی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و تکریمی را در سطح استان تدارک دیده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در تشریح برنامه‌های برگداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی بیان داشت: از ۲۶ تا ۲۸ مردادماه، بیش از ۶۰۰ نفر از آزادگان به همراه خانواده‌های این عزیزان، در قالب سه گروه ۲۰۰ نفره، در اردوهای فرهنگی و تفریحی یک‌روزه به مجموعه شهید خدمت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی اعزام خواهند شد. این اردوها با هدف تجلیل، ایجاد فضای معنوی، تقویت نشاط اجتماعی و تجدید خاطرات دوران جهاد و مقاومت برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همزمان با این ایام، برنامه‌های گسترده تبلیغات محیطی و فرهنگی در سطح شهر کرج و شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد و یاد و خاطره آزادگان در فضای عمومی جامعه گرامی داشته می‌شود.

دانش‌کهن همچنین از برگزاری مراسم ویژه تجلیل از آزادگان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف تکریم و معرفی این قشر ارزشمند به‌عنوان الگوهای صبر و پایداری در محیط‌های اداری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در سطح مساجد و محلات نیز برنامه‌هایی با محوریت روایتگری و بیان خاطرات دوران اسارت توسط آزادگان و همرزمان آنان برگزار می‌شود و همزمان آئین تجلیل از آزادگان در محل سکونت ایشان صورت خواهد گرفت تا این فرهنگ فاخر در میان خانواده‌ها و نسل جوان گسترش یابد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های مشابه در شهرستان‌های استان تأکید کرد: در تمامی شهرستان‌های البرز، مراسم متنوعی به‌منظور تکریم آزادگان و خانواده‌های آنان اجرا خواهد شد تا این روز ملی در سطح استان به‌صورت یک حرکت فرهنگی و اجتماعی اثرگذار جلوه‌گر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت ارزشمند آزادگان البرز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۹۴۹ آزاده سرافراز در قید حیات در استان البرز سکونت دارند که هر یک گنجینه‌ای از ایمان، ایثار و استقامت هستند و حضور آنان در جامعه مایه افتخار، عزت و الهام برای همه اقشار است.

دانش‌کهن در پایان تأکید کرد: مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تلاش دارد که با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تکریمی در سالروز بازگشت آزادگان، ضمن پاسداشت مقام شامخ این قهرمانان ملی، آرمان‌های بلند آنان را به نسل‌های آینده منتقل کند و فرهنگ ایثار و مقاومت را در جامعه نهادینه سازد.