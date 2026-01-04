۱۲ میلیارد به مالباختگان فضای مجازی خمینی شهر بازگردانده شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و هوشمندی کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در آذر ماه سال جاری، در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: با هماهنگی‌های قضائی و پیگیری‌های صورت گرفته بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده و همچنین واریزهای اشتباهی، به مالباختگان در فضای مجازی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده کماکان کلاهبرداری از طریق لینک‌های جعلی و برنامه رسید ساز جعلی بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: به شهروندان توصیه می‌کنیم از باز کردن هر گونه لینکی که از شماره‌های شخصی برایشان ارسال می‌شود خودداری کنند و همچنین در هنگام فروش کالا تا زمانی که پیامک واریز وجه برایشان ارسال نشده هیچ گونه کالایی را به مشتریان تحویل ندهند.