۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

۱۲ میلیارد به مالباختگان فضای مجازی خمینی شهر بازگردانده شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از استرداد ۱۲ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده به مالباختگان در فضای مجازی طی مدت آذرماه سال جاری خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش و هوشمندی کارشناسان پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در آذر ماه سال جاری، در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری، اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی افزود: با هماهنگی‌های قضائی و پیگیری‌های صورت گرفته بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال از وجوه کلاهبرداری شده و همچنین واریزهای اشتباهی، به مالباختگان در فضای مجازی بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: بر اساس آمارهای به دست آمده کماکان کلاهبرداری از طریق لینک‌های جعلی و برنامه رسید ساز جعلی بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: به شهروندان توصیه می‌کنیم از باز کردن هر گونه لینکی که از شماره‌های شخصی برایشان ارسال می‌شود خودداری کنند و همچنین در هنگام فروش کالا تا زمانی که پیامک واریز وجه برایشان ارسال نشده هیچ گونه کالایی را به مشتریان تحویل ندهند.

