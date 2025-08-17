رشته های تحصیلی متناسب با بازار کار تعریف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مجاوری ظهر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی استانداری، از بازتعریف رشته‌های تحصیلی آموزشی بر حسب نیاز بازار کار به عنوان یک ضرورت و اولویت از سوی دولت یاد کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور نیز تاکید ویژه ای بر ضرورت ایجاد رشته‌های تحصیلی بر حسب نیاز بازار کار دارند و این امر در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، افزود: باید شرایطی ایجاد شود که در مدارس ما مقوله مهارت آموزی اولویت پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نوسازی مدارس کشور برقراری عدالت آموزی را دیگر اولویت و راهبرد ضروری در حوزه آموزش و پرورش کشورمان دانست و گفت: ما معتقد هستیم که عدالت آموزشی زمینه مناسب برای رشد و بهره گیری از فرصت‌های برابر را برای همه دانش آموزان کشورمان مهیا خواهد کرد و لذا عدالت آموزشی از این جنبه اهمیت بسیاری دارد.

مجاوری با بیان اینکه عدالت آموزشی با در هم آمیختگی علم و مهارت میسر می‌شود، تاکید کرد: عدالت آموزشی می‌تواند برکات خوبی را برای کشورمان به ارمغان بیاورد برای مثال از منظر عدالت آموزشی می‌توان شاهد کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی بود.

وی همچنین در دیگر بخش سخنان خود افزود: باید به دنبال راهبردهای عملی در کنار آموزش تئوری دروس به دانش آموزان سراسر کشور باشیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی نوسازی مدارس کشور از توسعه هنرستان به عنوان سومین نکته راهبردی مهم از دید دولت یاد کرد و گفت: توسعه هنرستان‌ها در سراسر کشورمان در کنار توجه به اقتصادی شدن هنرستان‌ها از جمله ضرورت‌های راهبردی است که به دنبال تحقق آن هستیم.

مجاوری بیان کرد: در زمینه توسعه هنرستان‌ها و همچنین آموزش حرفه‌ای و فنی به دانش آموزان همچنین از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها به خصوص از خیران مدرسه ساز به خوبی می‌توان بهره گیری کرد.