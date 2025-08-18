  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

اهداف نظام تعلیم و تربیت از برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش

اهداف نظام تعلیم و تربیت از برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش اهداف نظام تعلیم و تربیت از برگزاری اجلاس روسای آموزش و پرورش را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه برگزاری سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش و در جمع خبرنگاران گفت: در آغاز سال تحصیلی هستیم و خانواده‌ها مشغول آماده سازی شرایط برای ورود فرزندانشان به مدارس هستند. از مهر سال گذشته ما در حال برنامه‌ریزی بودیم که بتوانیم امسال مهر خوبی را با دانش‌آموزان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در ۲۰ سرفصل، ۸۱ برنامه تدارک دیده شده است؛ گفت: امروز در حال رصد برنامه‌های راهبردی آموزش و پرورش هستیم و در تلاشیم تا آغاز سال تحصیلی برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن انجام شود. مطمئناً با آغاز مهر حیات به جامعه باز می‌گردد.

وزیر آموزش و پرورش در تشریح برنامه‌ها و اهداف این اجلاس گفت: مرور برنامه‌های آموزش و پرورش در یک سال پیش رو، برنامه‌ریزی و تدارک مقدمات برای آغاز سال تحصیلی و پیگیری سیاست‌های جذب معلمان جدید و به کارگیری نیروهای موجود از جمله مهمترین اهداف ما در این اجلاس است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ما نیازمند رسیدن به یک درک مشترک در طول سال تحصیلی هستیم. دو مأموریت اصلی ما کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی است و در این اجلاس تلاش می‌کنیم در این دو مأموریت وضعیت نظام تعلیم و تربیت را ارتقا دهیم.

کد خبر 6563746
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها