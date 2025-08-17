هشدار سازمان ملل نسبت به شیوع بیماری های واگیر در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، همزمان با تشدید موج گرما و ادامه حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی، سازمان ملل و نهادهای امدادی درباره شیوع گسترده بیماریهای واگیر در نوار غزه هشدار دادند. آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده است که مراکز درمانی این نهاد بهطور میانگین هر هفته ۱۰ هزار و ۳۰۰ بیمار مبتلا به بیماریهای عفونی عمدتاً اسهال ناشی از مصرف آب آلوده را پذیرش میکنند.
بر اساس دادههای سازمانهای امدادی، سهم روزانه آب برای هر فرد در غزه کمتر از سه لیتر است؛ رقمی بسیار پایینتر از حداقل استاندارد جهانی ۱۵ لیتر که برای آشامیدن، پختوپز و بهداشت ضروری است. محدودیتهای رژیم اشغالگر بر واردات سوخت و برق موجب توقف یا کاهش شدید ظرفیت تصفیهخانههای آب شده و در کنار تخریب زیرساختها و لولههای اصلی، دسترسی مردم به آب سالم را به حداقل رسانده است.
منذر شبلاق، رئیس سازمان آب شهرداریهای ساحل در غزه، تأکید کرد که تولید آب آشامیدنی در مقایسه با پیش از جنگ بهشدت کاهش یافته و اولویت رساندن آب به بیمارستانها گاه به بهای توقف سیستمهای فاضلاب تمام میشود؛ موضوعی که خطر آلودگی و تجمع پسماند در محلهها را افزایش میدهد.
