ارائه خدمات درمانی امدادگران قزوینی به بیش از ۳ هزار زائر اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب درگاهی از مأموریت ویژه این جمعیت در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴ در شهرهای مقدس کربلا و نجف خبر داد و گفت: مأموریت استان قزوین از ۲۳ مرداد آغاز شده و تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تیم اعزامی متشکل از ۷۹ نفر از نیروهای تخصصی و داوطلب شامل پزشکان متخصص و عمومی، پرستاران، داروسازان، امدادگران، کارشناسان فوریتهای پزشکی و نیروهای خدمات، انفورماتیک و پشتیبانی است که با روحیهای جهادی و ایثارگرانه به خدمترسانی مشغولاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین ادامه داد: تیمهای درمانی و امدادی استان در سه مرکز اصلی مستقر شدهاند؛ درمانگاه نبا در نجف و درمانگاههای الماس شرق و ملاک در کربلا، تا خدمات درمانی و اورژانسی به زائران حسینی ارائه شود.
درگاهی با اشاره به آمار سه روز نخست مأموریت اظهار کرد: در این مدت، بیش از ۳۲۵۹ زائر از ملیتهای مختلف از جمله ایرانی، عراقی و افغانستانی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
وی تصریح کرد: شایعترین مشکلات درمانی شامل گرمازدگی با ۴۰ درصد، سرماخوردگی با ۲۵ درصد، فشار خون بالا با ۱۵ درصد، بیماریهای پوستی با ۱۰ درصد و سایر بیماریها با ۱۰ درصد بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین ادامه داد: در این سه روز، خدمات متنوعی به زائران ارائه شده که شامل ۳۲۵۹ نسخه دارویی، ۶۷۰ مورد دارو سرپایی، ۲۴۶ مورد سرمتراپی، ۲۳۳ مورد پانسمان، ۱۱۹ مورد خدمات آزمایشگاهی، ۴ مورد آتلبندی، ۶۲ مورد نوار قلب، ۱۵ مورد بخیه، ۵۰۲ مورد کنترل فشار خون و قند خون و ۶ مورد اعزام بیماران به مراکز درمانی بزرگتر بوده است.
وی تأکید کرد: تأمین دارو و تجهیزات درمانی، آزمایشگاهی و اورژانسی بهطور کامل انجام شده و همکاری مؤثری با استانهای هرمزگان، خراسان شمالی، مازندران و تهران برقرار شده است. همچنین تعامل با مراکز درمانی عراق یکی از دستاوردهای مهم این مأموریت بوده است.
درگاهی در پایان گفت: زائران از خدمات رایگان و سریع ارائهشده رضایت کامل داشتهاند و بارها با دعای خیر از تلاشهای نیروهای درمانی قدردانی کردهاند. با وجود گرمای شدید، ازدحام و فشار بالای مراجعات، مأموریت با همیاری و تقسیم وظایف نیروها بهخوبی مدیریت شده است. جمعیت هلالاحمر استان قزوین با تمام توان و امکانات خود، همواره در خدمت زائران و نیازمندان در مسیرهای زیارتی و مناسبتهای مذهبی خواهد بود.
