نوبخت: ۳۳ پروژه عمرانی و خدماتی در ساری اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت ظهر شنبه در جلسه شورای اداری با تأکید بر لزوم تقویت همافزایی میان مدیران و نهادهای اجرایی، تحقق برنامههای توسعهمحور را در گرو تعامل و همگرایی همه ارکان مدیریتی و اجتماعی شهرستان عنوان کرد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرکز استان، گفت: هیئتهای اجرایی و نظارت با انسجام کامل در حال آمادهسازی بسترهای لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور، قانونمند و شفاف هستند. نوبخت مشارکت مردم در انتخابات را نشانه پویایی اجتماعی و بلوغ سیاسی جامعه دانست.
فرماندار ساری در ادامه از روند تکمیل کتابخانه مرکزی ساری بهعنوان یکی از طرحهای شاخص فرهنگی استان خبر داد و اعلام کرد: این پروژه با پیشرفت مطلوب تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و به یکی از مراکز فرهنگی اثرگذار شمال کشور تبدیل خواهد شد.
نوبخت با اشاره به آغاز سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۳ پروژه جدید در شهرستان ساری اظهار داشت: این طرحها در حوزههای عمرانی، خدماتی، فرهنگی و زیربنایی تعریف شدهاند و بخش قابلتوجهی از آنها تا پایان سال جاری به بهرهبرداری خواهند رسید. وی موفقیت این طرحها را حاصل حمایت استاندار مازندران، همراهی نمایندگان مجلس و تلاش مدیران اجرایی دانست.
فرماندار مرکز استان همچنین به مصوبات سفرهای استانی دولت و حضور وزیر راه و شهرسازی در مازندران اشاره کرد و افزود: پروژههای متعددی در حوزههای مسکن، راهسازی و محرومیتزدایی در دست اجرا قرار دارد که بخشی از آنها به مناطق کمتر برخوردار شهرستان اختصاص یافته است.
به گفته نوبخت، اصلاح معابر ورودی و خروجی شهر، توسعه محور شمالی ساری و ایجاد مسیرهای ایمن برای تردد شهروندان از جمله طرحهایی است که با همکاری دستگاههای استانی و شهرستانی با جدیت دنبال میشود.
وی هدف از برگزاری جلسات شورای اداری شهرستان را مرور عملکرد دستگاهها، شناسایی موانع اجرایی و تدوین برنامههای آینده عنوان کرد و افزود: هماهنگی و انسجام مدیریتی در سطح شهرستان باید موجب شتاب در روند توسعه ساری شود.
در پایان این نشست، فرماندار ساری ضمن تسلیت ایام فاطمیه و تقدیر از فعالیتهای فرهنگی و مذهبی شهرستان، این برنامهها را زمینهساز ترویج معارف اهلبیت (ع) و تقویت سرمایههای فرهنگی جامعه دانست.
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