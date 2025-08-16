ضرورت ساماندهی ۲۰ هزار واحد صنعتی فاقد مجوز در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، در جلسه بررسی مشکلات ۳۸ لکه صنعتی استان تهران با اشاره به مصوبه قانونی نوسازی تجهیزات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت، این طرح را فرصتی بزرگ برای ارتقای بهرهوری و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی دانست و تأکید کرد که ایجاد بانک اطلاعاتی جامع برای ساماندهی ۲۰ هزار واحد صنعتی فاقد مجوز در استان تهران ضروری است.
معتمدیان، با انتقاد از وضعیت برخی واحدهای تولیدی غیراستاندارد و استفاده از روشهای سنتی و کورههای غیر بهینه، خواستار نظارت دقیقتر و نوسازی تجهیزات شد.
وی افزود: برای ساماندهی لکههای صنعتی، باید بانک اطلاعاتی دقیقی از واحدهای تولیدی مجاز و غیرمجاز، صنفی، خدماتی و صنعتی تهیه شود.
استاندار تهران با تأکید بر اهمیت سلامت مردم، سلامت کارکنان و نقش نظارتی حاکمیت، اظهار داشت: «در حال حاضر حدود ۲۰ هزار واحد صنعتی بدون نظارت کافی فعالیت میکنند که ضرورت ساماندهی آنها امری حیاتی است.
معتمدیان همچنین به مصوبه قانونی نوسازی تجهیزات در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت: این مصوبه فرصت بزرگی برای واحدهای تولیدی به شمار میرود و امتیازات ویژهای برای نوسازی و بهکارگیری فناوریهای نوین در نظر گرفته شده است که باید از آن بهرهبرداری شود.
استاندار تهران از فرمانداران، شهرداران و نمایندگان خواست تا با همکاری و معرفی واحدهای تولیدی، روند صدور پروانهها و تأمین زیرساختهای حیاتی مانند آتشنشانی و تصفیهخانه فاضلاب را تسهیل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از رهاشدگی برخی لکههای صنعتی و تأکید بر اینکه محیط زیست حق دارد واحدهای آلاینده را تعطیل کند»، بیان داشت: «ما باید با بهکارگیری الزامات قانونی، این واحدها را به سمت استانداردسازی و کاهش آلودگی هدایت کنیم.
معتمدیان با اشاره به پروندههای تعیین تکلیف حریم لکههای صنعتی که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و هنوز به نتیجه نرسیده است، افزود: استانداری شخصاً پیگیر این موضوع است و از تولیدکنندگان خواسته تا با همکاری دستگاههای نظارتی روند را تسریع کنند.
وی همچنین به مشکلات زیستمحیطی ناشی از تولید پسماندهای صنعتی اشاره و بر ضرورت حمایتهای قانونی و تأمین زیرساختهای لازم برای تولیدکنندگان تأکید کرد.
استاندار تهران با انتقاد از قیمتگذاریهای کلان زمینهای صنعتی بدون زیرساخت مناسب، خواستار بازنگری در این نرخها شد و تأکید کرد که نوسازی ماشینآلات و بهبود بهرهوری علاوه بر کاهش هزینههای انرژی و نیروی انسانی، توجیه اقتصادی واحدها را افزایش میدهد.
معتمدیان در پایان ضمن قدردانی از همراهی تولیدکنندگان و دستگاههای اجرایی، اعلام کرد: با همکاری دستگاههای محیط زیست، امور اراضی و ادارات کل، میتوانیم لکههای صنعتی را ساماندهی کنیم؛ موضوعی که به نفع سلامت، تولید و اقتصاد پایتخت است.
وی تصریح کرد: جلسات مستمر برگزار میشود و استانداری متعهد است که مسائل مربوط به لکههای صنعتی را به سرانجام برساند.
