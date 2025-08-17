بررسی مشکلات ۱۱ واحد تولیدی گلستان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و اظهار کرد: در این نشست مشکلات ۱۱ واحد تولیدی استان در حوزه‌های مرتبط با اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان پشتیبانی از تولید و رفع موانع فعالان اقتصادی است، افزود: در این نشست مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی که پیشتر مورد بازدید میدانی قرار گرفته بودند مطرح و تصمیمات لازم برای حل آن‌ها اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: در کنار برگزاری منظم و هفتگی جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بازدیدهای میدانی استاندار گلستان و مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان از واحدهای تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی نزدیک مشکلات، اقدامات عملی برای پشتیبانی از تولید و اشتغال استان اجرایی شود.