تنش آبی در روستاهای خراسان شمالی دغدغه ملی است

سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: تنش آبی در روستاهای خراسان شمالی یک چالش حیاتی است که مستقیماً بر زندگی، معیشت و کرامت مردم اثر می‌گذارد و ما با تمام توان و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت آب و فاضلاب گام‌های عملی و مؤثری برای برون‌رفت از این وضعیت برخواهیم داشت.

وی افزود: مردم شریف روستاهای ما نباید نگران تأمین آب شرب خود باشند. ما مصمم هستیم با برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع لازم و اجرای پروژه‌های زیرساختی، این دغدغه را رفع کرده و آینده‌ای مطمئن را از نظر دسترسی به آب سالم برای همه تضمین کنیم.

نماینده مردم بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه، سملقان و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مسئولیت‌پذیری جمعی گفت: دیگر فرصتی برای تعلل یا نگاه سطحی به بحران آب وجود ندارد و هرگونه اهمال یا تأخیر در اجرای مصوبات و برنامه‌های راهبردی غیرقابل قبول است و تمامی دستگاه‌های متولی، از مدیران ارشد تا کارشناسان میدانی، باید با حداکثر توان نسبت به عملیاتی کردن راهکارهای مصوب اقدام کنند.

پاکمهر با تأکید بر پیگیری‌های جدی مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و شخص بنده، لحظه به لحظه پیشرفت پروژه‌ها و اجرای تعهدات را دنبال خواهیم کرد.

مردم خراسان شمالی حق دارند به آب سالم و پایدار دسترسی داشته باشند و تا رفع کامل این مشکل از پا نخواهیم نشست و هیچ عذر و بهانه‌ای برای کم‌کاری پذیرفته نیست.