به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک نژاد، وزیر نفت در گفتوگو با صدا و سیما اظهار کرد: فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه بر اساس ظرفیتهای قانونی و آئیننامه اجرایی تدوین و در هیأت دولت به تصویب رسیده و وزارت نفت در حال آمادهسازی مقدمات اجرایی این طرح به عنوان یک خدمت جدید به مردم است.
به گفته وزیر نفت، سهمیه ۶۰ لیتری، قیمتهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاهها، بدون هیچگونه تغییر به قوت خود باقی میمانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاهها نیز ثابت خواهد ماند.
پاکنژاد ادامه داد: بنزین سوپر ویژه در جایگاههای خاص و بهصورت آزاد عرضه میشود و قیمت آن براساس هزینه تمامشده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد. این رقم، با توجه به هزینه خرید، حملونقل و سایر هزینهها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.
وی تاکید کرد: این طرح در قالب یک خدمت اختیاری عرضه میشود و متقاضیان میتوانند بر اساس نیاز از آن استفاده کنند، در حالی که سهمیههای کنونی همچنان به عموم مردم اختصاص خواهد یافت.
