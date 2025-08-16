  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

پاک‌نژاد: قیمت بنزین سوپر احتمالاً به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد

پاک‌نژاد: قیمت بنزین سوپر احتمالاً به بیش از ۵۰ هزار تومان برسد

وزیر نفت گفت: قیمت بنزین سوپر براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد و ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک نژاد، وزیر نفت در گفت‌وگو با صدا و سیما اظهار کرد: فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه بر اساس ظرفیت‌های قانونی و آئین‌نامه اجرایی تدوین و در هیأت دولت به تصویب رسیده و وزارت نفت در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی این طرح به عنوان یک خدمت جدید به مردم است.

به گفته وزیر نفت، سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی می‌مانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند.

پاک‌نژاد ادامه داد: بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود و قیمت آن براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد. این رقم، با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.

وی تاکید کرد: این طرح در قالب یک خدمت اختیاری عرضه می‌شود و متقاضیان می‌توانند بر اساس نیاز از آن استفاده کنند، در حالی که سهمیه‌های کنونی همچنان به عموم مردم اختصاص خواهد یافت.

کد خبر 6562235

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سیاست این است ۱- بنزین سوپر ۵۰ هزارتومانی می اورند ۲- می ری در جایگاه می گن بنزین‌تموم شده ۳- مجبور می شوی بنزین ازاد بزنی. مثل کاری که با خیلی از اقلام می کنند. باور ندارید منتظر باشید الان محله خودتان را ببینید چند تا نانوایی ازاد پز دارید قبلا داشتید؟

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها