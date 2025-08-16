به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت‌زمانی شامگاه امروز شنبه در جریان سفر به خوزستان با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدعلی بلادیان، مدیر حوزه علمیه خوزستان، دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و تبلیغی استان برگزار شد و دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک برای ارتقای برنامه‌های دینی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام عزت‌زمانی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش‌های حوزه علمیه خوزستان، به‌ویژه در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: «هم‌افزایی نهادهای حوزوی و تبلیغی برای پاسخگویی مؤثر به نیازهای فرهنگی و دینی جامعه امری ضروری است.»

مدیر حوزه علمیه خوزستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های عظیم مردمی و جایگاه ویژه استان در برگزاری مناسبت‌های مذهبی، همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی را گامی مهم در ارتقای کیفیت فعالیت‌های دینی دانست.

بر اساس این گزارش، محورهای اصلی نشست شامل بررسی راهکارهای تقویت فعالیت‌های تبلیغی، افزایش حضور مبلغان در مناسبت‌های ملی و مذهبی و تمرکز بر جذب و هدایت نسل جوان بود. دو طرف بر تداوم همکاری‌ها برای تحقق اهداف فرهنگی و دینی تأکید کردند.