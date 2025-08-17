برگزاری مسابقه فوتبال بین ایران و تاجیکستان با هدف گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه فوتبال بین ستارگان هنر ایران و ستارگان هنر تاجیکستان امشب ۲۶ مردادماه ساعت ۲۱ در ورزشگاه پاس شهرک اکباتان برگزار میشود و شعار آن «رقابتی فراتر از برد و باخت؛ اینجا صحنه هنر است» اعلام شده است.
رضا همتی با تأکید بر اهمیت حضور علاقهمندان در این رویداد گفت: حضور برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و همه میتوانند از نزدیک شاهد بازی هنرمندان و لحظات هیجانانگیز آن باشند. این مسابقه فرصتی برای تبادل فرهنگی و هنری بین دو کشور با ریشههای مشترک تاریخی است و نشاندهنده افق روشن همکاریهای گردشگری ایران و تاجیکستان خواهد بود.
وی از حضور بلاگرهای مطرح تاجیکستان برای پوشش این رویداد خبر داد و تصریح کرد: این حضور فرصتی ویژه برای معرفی جاذبههای گردشگری و فرهنگی دو کشور به مخاطبان گستردهتر است.
همتی افزود که مدیران شرکتهای گردشگری هر دو کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت تا از نزدیک روند تعاملات و همکاریهای احتمالی در صنعت گردشگری را بررسی کنند.
معاون گردشگری استان تهران به نقش ورزش و هنر در توسعه گردشگری اشاره و تصریح کرد: ورزش و هنر ابزارهای قدرتمندی برای جذب گردشگر و ارتقای تعاملات فرهنگی هستند. مسابقات اینچنینی نه تنها باعث سرگرمی و ایجاد شور و نشاط میشوند، بلکه به توسعه گردشگری شهری و بینالمللی نیز کمک میکنند.
وی تأکید کرد: ایران و تاجیکستان با اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی میتوانند با همکاریهای هنری و ورزشی، ظرفیتهای گردشگری خود را به شکل گستردهتری به جهانیان معرفی کنند. امیدواریم این مسابقه، تنها شروعی برای تعاملات پایدار و بلندمدت بین دو کشور باشد.
