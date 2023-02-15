برگزاری ۲ نمایشگاه نقاشی در برج آزادی و فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «هنر برای همه» در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

نمایشگاه «هنر برای همه» به همت مؤسسه فرهنگی هنری تذهیب و با آثار نقاشی هنرمندان این مؤسسه، از روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برپا می‌شود. برگزاری این نمایشگاه در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران و به مدت ۳ روز است.

به گفته فرزین پیروز پی مدیر مؤسسه فرهنگی هنری تذهیب، ایجاد فرصت برای شرکت و حضور دانشجویان هنر، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های مختلف هنری و هنرجویان مستعد، دارای سابقه نمایشگاهی، فروش آثار هنری و رونق بازار هنر و ارائه آثار ارزشمند با قیمت مناسب برای علاقمندان به هنر و خریداران آثار هنری از جمله اهداف این رویداد هنری است.

همچنین برای جذب و تشویق علاقه‌مندان و خریداران آثار هنری و رونق بازار هنر هریک از آثار انتخاب شده توسط هیأت انتخاب، با مبلغ کمتر از ۲۰ میلیون تومان به معرض نمایش و فروش گذاشته می‌شود.

این رویداد هنری همه ساله در ماه‌های تیر و بهمن ماه برگزار می‌شود. نایریکا داناپور، ژیلا عبادی، حنانه نیک سیرت، الهه امیر جلالی، حسنا احمدآخوندی، فاطمه بیات، محمد رضا بیات، نرجس ایزدی، زینت پارسا، فاطمه شعرانی، آزاده کریمی درچه عابدی، کانیاو ایران زاده، یعقوب شجاعی، سعید رضایی، فاطمه آریایی نیک، مینا حسینی، الهام خطیبی، الهام بادپا، هانیه طاهری زاده، فاطمه دریادار، لیلا نوبهاری، آنتونیو پوچه، نیکولای گریگورسکو و مائورو تونیاچی، هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه گروهی نقاشی «هنر برای همه» به همت مؤسسه فرهنگی هنری تذهیب و با همکاری فرهنگسرای نیاوران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا از ۲۷ بهمن به مدت ۳ روز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح در نگارخانه اصلی فرهنگسرای نیاوران حضور یابند.

همچنین نمایشگاه گروهی نقاشی «ستارگان هنر» روز جمعه ۲۸ بهمن در نگارخانه‌های برج آزادی افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه با حضور ۱۰۲ هنرمند نقاش از سراسر کشور با ۱۲۸ اثر در سایزهای مختلف با سبک و تکنیک‌های مختلف به سرپرستی آرزو مؤمنی اصل به نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه تا ۴ اسفند در کافه گالری و تالار آئینه برج آزادی دایر خواهد بود و علاقمندان می‌توانند همه روزه به جز شنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ از آن بازدید کنند.