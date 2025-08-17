به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح یکشنبه در نشست با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مسئولین تشکل‌های فرهنگی بوشهر، با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره در خط مقدم دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور قرار دارد، اظهار کرد: جایگاه سپاه در دل مردم ریشه دارد و این جایگاه، حاصل اعتماد، فداکاری و ایثارگری بی‌وقفه است.

وی افزود: هرچه سپاه به‌روزتر، مقتدرتر و هماهنگ‌تر عمل کند موفقیت‌های آن در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی افزایش می‌یابد.

خرمدل افزود: انسجام درونی جامعه ایران اسلامی ستون اصلی قدرت سپاه است و جایگاه سپاه، جایگاه نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به همین دلیل، حفظ این انسجام یک وظیفه ملی است.

سردار خرمدل با تأکید بر حفظ همبستگی و وحدت در نظام، مردم‌داری و توجه به کرامت ایثارگران را از اصول اساسی سپاه دانست و اظهار کرد: حفظ حرمت مردم و خانواده‌های شهدا و جانبازان، برکت و پشتوانه اصلی این مجموعه انقلابی است و باعث استحکام پیوند میان سپاه و مردم شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و ناامیدی در جامعه، به‌ویژه از طریق فضای مجازی، تصریح کرد: تجربه نشان داده هر زمان که مردم، نیروهای نظامی و مسئولان با انسجام، هماهنگی و برنامه‌ریزی وارد میدان شده‌اند، این توطئه‌ها خنثی شده است.