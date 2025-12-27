به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جمع مردم محله نخل پیرمرد بندرعباس و در جریان بازدید معاون وزیر کشور از فعالیتهای مسجدمحور و اجتماعی این محله، اظهار کرد: در گفتمان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، مردم جایگاه و شأن ویژهای دارند و بر همین اساس، رویکرد دولت و وزارت کشور، بازطراحی حرکتهای توسعهای با محوریت مردم، مساجد و محلات است.
وی با بیان اینکه مساجد همواره کانون شکلگیری فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و جهادی بودهاند، افزود: امروز گروههای مختلفی از بسیج، هلال احمر، نهادهای قرآنی و تشکلهای مردمی در محلات فعال هستند و هدف این است که با ایجاد یکپارچگی و همافزایی میان این ظرفیتها، نقش مردم در فرآیند رشد و پیشرفت محلات تقویت شود.
آشوری تازیانی با اشاره به مفهوم حکمرانی مطلوب تصریح کرد: حاکمیت صرفاً خدماتدهنده نیست، بلکه حکمرانی مطلوب بر پایه شفافیت، پاسخگویی، مشارکت و احساس امنیت شکل میگیرد و برای تحقق آن باید اضلاع حاکمیت، جامعه مدنی و مردم در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی ادامه داد: نهادهای مردمی و تشکلهای اجتماعی بهعنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت، نقش مهمی در تسریع حل مشکلات دارند و اگر مردم از طریق این نهادها ارتباط مؤثری با دستگاههای اجرایی برقرار کنند، بهرهوری اقدامات و سرعت خدمترسانی افزایش مییابد.
استاندار هرمزگان با اشاره به گزارش ارائهشده از وضعیت محله نخل پیرمرد، گفت: موضوعاتی همچون فاضلاب، بازآفرینی شهری، مشاغل خانگی، بهداشت، درمان و آموزش از نیازهای اساسی هر محله پویاست و باید در چارچوب برنامهریزی منسجم دنبال شود.
