رشد ۱۰درصدی صادرات در استان سمنان؛ ارزش کالاها به ۴۸میلیون دلار رسید

مرتضی حاجیان نژاد مدیرکل گمرک استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در بهار سال جاری ۸۸ هزار تن کالا از گمرکات استان شامل سمنان، شاهرود و همچنین منطقه ویژه اقتصادی گرمسار صادر شده است، تاکید کرد: که ارزش این کالاها نزدیک به ۴۸ میلیون دلار برآورد می‌شود.

وی با بیان اینکه این مقدار دلاری نسبت به بهار سال ۱۴۰۳ رشد حدوداً ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد، افزود: ۲۵ کشور دنیا در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ میزبان کالاهای صادراتی استان سمنان بوده‌اند.

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه یکی از ملاک‌های شاخص مشخص کردن ارزش کالاهای صادراتی در هر گمرک متوسط ارزش دلاری هر تُن کالای صادراتی است، تاکید کرد: در بهار امسال این شاخص در استان سمنان به ازای هر تن محصولات صادراتی ۵۴۲ دلار بوده است.

حاجیان نژاد ادامه داد: در سه ماهه اول سال گذشته میزان شاخص دلاری هر تن کالاهای صادراتی استان سمنان ۱۰۰ دلار با حدوداً بیش از ۲۰ درصد کمتر بوده است و این امر نشان از رشد کیفی محصولات صادراتی استان سمنان در سال ۱۴۰۴ می‌دهد.

وی با بیان اینکه مهمترین کالاهای صادراتی از استان سمنان به ۲۵ کشور جهان از جمله عراق، ترکیه، ترکمنستان، امارات و کویت و… ضد یخ، مصنوعات پلاستیکی شامل ظروف یک بار مصرف، مانند قاشق و بشقاب و.... کلر و کلسیم، کربنات سدیم، روغن پایه هیدروکربن، سیم و کابل، شوینده‌ها، نمک، اسید کلریدریک، کاشی و سرامیک، فروسیلیس و… بوده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان همچنین گفت :۱۲۱ شرکت توانسته‌اند در بهار ۱۴۰۴ کالاهای صادراتی تولیدی واحدهای صنعتی استان را به کشورهای دنیا صادر کنند که شاهد افزایش شرکت‌های صادر کننده نیز در استان هستیم.

حاجیان نژاد در ادامه گفت: صادرات ۸۸ هزار تنی استان در بهار امسال در قالب بیش از یک هزار و ۷۰۰ فقره اظهارنامه صادراتی انجام شده اما باید این نکته را هم گفت که درآمد گمرک استان سمنان بدون احتساب ضمانت‌نامه‌های صادره نزدیک به ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.