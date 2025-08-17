به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبه شب در آستانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن، در جمع نمازگزاران در پارک آزادگان بیرجند، بیان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون شهدا و فرهنگ عاشورا هستیم.

وی با اشاره به مطالبه‌های مهم خراسان جنوبی، بیان کرد: یکی از مطالبات مهم مردم استان تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار- بیرجند- سرخس است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۴ قطعه به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر در این استان واقع شده و هم‌اکنون با جدیت در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان‌های شرقی کشور از دیگر طرح‌های زیربنایی در دست اجرا است، گفت: این طرح می‌تواند بخشی از مشکل کم‌آبی منطقه را برطرف کند

هاشمی با تاکید بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی با افغانستان، افزود: ارتقای مرز ماهیرود و آغاز عملیات اجرایی مسیر ماهیرود – فراه پس از ۱۷ سال انتظار، نویدبخش تحولی بزرگ در توسعه استان است.

به گفته استاندار خراسان جنوبی، طی سال گذشته ۳۸ درصد صادرات ایران به افغانستان از مرز ماهیرود انجام شده است.

وی از صدور مجوز فعالیت مرزنشینان در قالب کولبری در خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: آزادسازی بیش از ۳۵ هزار محدوده معدنی معطل مانده، از دیگر اقدامات اخیر در حوزه اقتصادی استان بوده است.

هاشمی با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده در خراسان جنوبی، گفت: بهره‌برداری از خط انتقال گاز نهبندان – سربیشه، مشکل افت فشار گاز استان در زمستان پیش‌رو برطرف خواهد شد.