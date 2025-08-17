  1. استانها
  2. زنجان
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۱

دمای هوای زنجان به صورت محسوسی افزایش می یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی زنجان از افزایش محسوس دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر برمیزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی از بارش پراکنده باران در استان تا روز دوشنبه خبر داد و افزود: از روز سه شنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان به صورت محسوسی افزایش می‌یابد و هوا گرم‌تر می‌شود.

رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به افزایش دمای هوای استان زنجان هشدار زرد هواشناسی صادر می‌شود وبه مردم توصیه می‌شد در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنک‌تر شده است.

