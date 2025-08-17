دمای هوای زنجان به صورت محسوسی افزایش می یابد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از بعد از ظهر برمیزان پوشش ابرها افزوده میشود.
وی از بارش پراکنده باران در استان تا روز دوشنبه خبر داد و افزود: از روز سه شنبه جوی پایدار بر استان حاکم خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان به صورت محسوسی افزایش مییابد و هوا گرمتر میشود.
رحمان نیا تاکید کرد: با توجه به افزایش دمای هوای استان زنجان هشدار زرد هواشناسی صادر میشود وبه مردم توصیه میشد در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.
وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا خنکتر شده است.
