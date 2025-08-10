  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۴۶

هوای استان زنجان خنک می شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از خنک شدن هوای استان طی چند روز آینده خبرداد. 

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز وزش باد در استان افزوده می‌شود، ابراز کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: همچنین طی چند روز آینده شاهد بارش باران همراه با وقوع رعد و برق خواهیم بود که در این میان مردم در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش نسبی دمای هوا در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: هوای استان خنک می‌شود و از گرمی هوا کاسته خواهد شد.

وی دمای فعلی شهر زنجان را ۳۳ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: هوای استان نسبت به روز گذشته خنک شده است.

