هوای استان زنجان خنک می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد استان را فرا می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از بعد از ظهر امروز وزش باد در استان افزوده می‌شود، ابراز کرد: با توجه به افزایش سرعت وزش باد به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: همچنین طی چند روز آینده شاهد بارش باران همراه با وقوع رعد و برق خواهیم بود که در این میان مردم در ارتفاعات کوهستانی تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش نسبی دمای هوا در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: هوای استان خنک می‌شود و از گرمی هوا کاسته خواهد شد.

وی دمای فعلی شهر زنجان را ۳۳ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و گفت: هوای استان نسبت به روز گذشته خنک شده است.