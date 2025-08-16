  1. اقتصاد
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

ورود موج جدید گرمای شدید از نیمه دوم هفته؛ بارش‌های موسمی در هرمزگان

کارشناس هواشناسی گفت: بارش‌های موسمی امروز در هرمزگان ادامه دارد و از نیمه دوم هفته جاری موج جدید گرمای شدید به شکل گسترده در بیشتر نقاط کشور حس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) بارش‌ها در سواحل دریای خزر بدون توقف ادامه دارد و به همین دلیل هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان صادر شده است.

وی افزود: در این مناطق، احتمال وقوع سیل در دامنه‌ها و ارتفاعات، رانش کوه و سقوط سنگ وجود دارد.

اصغری ادامه داد: در استان‌های اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و همچنین خراسان شمالی نیز شرایط جوی مشابهی حاکم است و شهروندان باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی با اشاره به گسترش تأثیرات سامانه بارشی، گفت: فعالیت این سامانه حتی مناطقی از استان سمنان مانند شاهرود و میامی را هم در بر گرفته است و استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اصغری در خصوص بارش‌های موسمی در استان هرمزگان بیان کرد: گرچه بارش‌ها ضعیف است، اما در دامنه‌ها و ارتفاعات این استان امروز هم بارندگی مشاهده می‌شود. در شمال کشور، این شرایط بارشی تنها دو روز ادامه خواهد داشت و از روز دوشنبه، افزایش دما و هوای آفتابی جایگزین خواهد شد که برای شالی‌کاران اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان تأکید کرد: افزایش دما در نیمه دوم هفته به شکل گسترده در بیشتر نقاط کشور حس خواهد شد. مناطق شرقی و مرکزی کشور بیشترین گرما را تجربه خواهند کرد.

زهره آقاجانی

