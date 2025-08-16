به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه، ۲۵ مرداد) بارش‌ها در سواحل دریای خزر بدون توقف ادامه دارد و به همین دلیل هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان صادر شده است.

وی افزود: در این مناطق، احتمال وقوع سیل در دامنه‌ها و ارتفاعات، رانش کوه و سقوط سنگ وجود دارد.

اصغری ادامه داد: در استان‌های اردبیل، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و همچنین خراسان شمالی نیز شرایط جوی مشابهی حاکم است و شهروندان باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

وی با اشاره به گسترش تأثیرات سامانه بارشی، گفت: فعالیت این سامانه حتی مناطقی از استان سمنان مانند شاهرود و میامی را هم در بر گرفته است و استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اصغری در خصوص بارش‌های موسمی در استان هرمزگان بیان کرد: گرچه بارش‌ها ضعیف است، اما در دامنه‌ها و ارتفاعات این استان امروز هم بارندگی مشاهده می‌شود. در شمال کشور، این شرایط بارشی تنها دو روز ادامه خواهد داشت و از روز دوشنبه، افزایش دما و هوای آفتابی جایگزین خواهد شد که برای شالی‌کاران اهمیت زیادی دارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان تأکید کرد: افزایش دما در نیمه دوم هفته به شکل گسترده در بیشتر نقاط کشور حس خواهد شد. مناطق شرقی و مرکزی کشور بیشترین گرما را تجربه خواهند کرد.