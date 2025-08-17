  1. استانها
  2. بوشهر
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۱

توزیع ۲ هزار جلد کتاب بین زائران اربعین در استان بوشهر

توزیع ۲ هزار جلد کتاب بین زائران اربعین در استان بوشهر

بوشهر- بیش از ۲ هزار جلد کتاب مذهبی و فرهنگی میان زائران اربعین در استان بوشهر توسط کتابخانه‌های عمومی این استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، در ایام اربعین حسینی، کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اقدام به توزیع بیش از ۲ هزار جلد کتاب مذهبی، فرهنگی و آموزشی میان زائران پیاده‌روی اربعین کردند.

این کتاب‌ها که در موکب‌های بین‌راهی در مسیر استان بوشهر به مرز شلمچه توزیع شد، شامل آثاری ارزشمند در زمینه سیره اهل‌بیت (ع)، تاریخ اسلام، مباحث تربیتی و اخلاقی بود و با استقبال چشمگیر زائران روبه‌رو شد.

توزیع ۲ هزار جلد کتاب بین زائران اربعین در استان بوشهر

این اقدام فرهنگی با هدف غنی‌سازی اوقات زائران و ترویج معارف اسلامی در مسیر پیاده‌روی اربعین انجام گرفته است.

کد خبر 6562417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها