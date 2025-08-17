توزیع ۲ هزار جلد کتاب بین زائران اربعین در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، در ایام اربعین حسینی، کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر اقدام به توزیع بیش از ۲ هزار جلد کتاب مذهبی، فرهنگی و آموزشی میان زائران پیاده‌روی اربعین کردند.

این کتاب‌ها که در موکب‌های بین‌راهی در مسیر استان بوشهر به مرز شلمچه توزیع شد، شامل آثاری ارزشمند در زمینه سیره اهل‌بیت (ع)، تاریخ اسلام، مباحث تربیتی و اخلاقی بود و با استقبال چشمگیر زائران روبه‌رو شد.

این اقدام فرهنگی با هدف غنی‌سازی اوقات زائران و ترویج معارف اسلامی در مسیر پیاده‌روی اربعین انجام گرفته است.